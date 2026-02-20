Nejvyšší soud USA označil zavedení rozsáhlých cel Trumpem za nezákonné


před 3 mminutami

Americký Nejvyšší soud se v pátek postavil proti rozsáhlým clům, která prezident USA Donald Trump zavedl na základě zákona určeného pro použití v případě národní nouze. Zamítl tak jedno z jeho nejkontroverznějších uplatnění pravomocí v rozhodnutí, které má významné dopady na globální ekonomiku, napsala agentura Reuters.

Soudci nejvyššího soudu tak v poměru šesti hlasů ku třem potvrdili rozhodnutí nižšího soudu, že republikánský prezident tímto použitím zákona z roku 1977 překročil své pravomoci a obešel Kongres. Nejvyšší soud dospěl k tomuto závěru v rámci soudního sporu, který proti Trumpovu použití této legislativy k jednostrannému uvalení cel vedly dovozními tarify zasažené firmy a dvanáct amerických států – většina z nich spravovaná demokraty.

Připravujeme podrobnosti.

Americký Nejvyšší soud se v pátek postavil proti rozsáhlým clům, která prezident USA Donald Trump zavedl na základě zákona určeného pro použití v případě národní nouze. Zamítl tak jedno z jeho nejkontroverznějších uplatnění pravomocí v rozhodnutí, které má významné dopady na globální ekonomiku, napsala agentura Reuters.
