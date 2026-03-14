Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé


14. 3. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast. Na síti Telegram o tom informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.

Ruská armáda zaútočila pomocí dronů a raket, uvedl Kalašnyk. Terčem podle něj byly studentské koleje, průmyslové areály, sklady a obytné domy. Poznamenal, že v Obuchivském okrese jižně od Kyjeva útok poškodily dvě školy a školku.

Kalašnyk varoval, že počet obětí i zraněných se může zvýšit, neboť informace o následcích úderů nadále přicházejí. Napsal také, že stav tří zraněných je vážný a že dva z nich se museli podrobit akutní operaci.

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky
Knihovna v ukrajinském městě Novhorod-Siverskyj (13. 3. 2026)

Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Ukrajinské letectvo na telegramu oznámilo, že ruské síly v noci použily k útokům 430 dronů, 13 balistických střel Iskander, 49 střel s plochou dráhou letu Kalibr a Ch-101, čtyři letecké rakety Ch-59/69 a dvě původně protilodní nadzvukové střely Zirkon.

Letectvo uvedlo, že protivzdušná obrana sestřelila či s pomocí elektronického boje zneškodnila 402 dronů a 58 raket včetně všech střel Kalibr a Ch-101.

Ukrajinské útoky

Útoky v noci podnikala také Ukrajina. Její drony zasáhly ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, oznámily podle agentury Reuters tamní úřady. Informovaly také o třech zraněných při útoku na přístav Port Kavkaz u Kerčského průlivu. Poničeny tam byly servisní loď a zařízení mola. Přes přístav se přepravuje obilí a také zkapalněný zemní plyn.

Ruské ministerstvo obrany pak tvrdí, že v noci sestřelilo 87 ukrajinských dronů, z toho 31 nad Azovským mořem a 16 nad Krasnodarským krajem.

Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Organizace také upozorňuje, že skutečné počty zabitých budou pravděpodobně vyšší, než se jí podařilo ověřit. Drtivou většinu civilních obětí OSN eviduje na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Načítání...

Výběr redakce

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

08:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

00:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

00:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Aktuálně z rubriky Svět

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Uvedl to podle agentur americký prezident Donad Trump. Oznámil rovněž, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí Hormuzským průlivem.
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
08:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
00:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Ruský vládce Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
00:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky

U ukrajinského Kupjansku v důsledku ruského raketového útoku zemřeli tři lidé z autobusu. Další dva civilisty zabily ruské útoky v Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Rusko v noci na pátek zaútočilo také na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Rumunsko vyslalo stíhačky kvůli dronům u hranic s Ukrajinou.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se zatím neshodli na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Podle zdrojů ČTK trvá blokace ze strany Slovenska a Maďarska. Sankce se prodlužují každých šest měsíců, a pokud nyní nebudou potvrzeny do nedělní půlnoci, přestanou platit.
před 12 hhodinami

USA nabízejí vysokou odměnu za informace o Chameneím a dalších íránských lídrech

Americké ministerstvo zahraničí nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového nejvyššího duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího. Kromě finanční odměny úřad za informace slibuje i možnost přesídlení z Íránu.
před 12 hhodinami
Načítání...