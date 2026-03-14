Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast. Na síti Telegram o tom informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
Ruská armáda zaútočila pomocí dronů a raket, uvedl Kalašnyk. Terčem podle něj byly studentské koleje, průmyslové areály, sklady a obytné domy. Poznamenal, že v Obuchivském okrese jižně od Kyjeva útok poškodily dvě školy a školku.
Kalašnyk varoval, že počet obětí i zraněných se může zvýšit, neboť informace o následcích úderů nadále přicházejí. Napsal také, že stav tří zraněných je vážný a že dva z nich se museli podrobit akutní operaci.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Ukrajinské letectvo na telegramu oznámilo, že ruské síly v noci použily k útokům 430 dronů, 13 balistických střel Iskander, 49 střel s plochou dráhou letu Kalibr a Ch-101, čtyři letecké rakety Ch-59/69 a dvě původně protilodní nadzvukové střely Zirkon.
Letectvo uvedlo, že protivzdušná obrana sestřelila či s pomocí elektronického boje zneškodnila 402 dronů a 58 raket včetně všech střel Kalibr a Ch-101.
Ukrajinské útoky
Útoky v noci podnikala také Ukrajina. Její drony zasáhly ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, oznámily podle agentury Reuters tamní úřady. Informovaly také o třech zraněných při útoku na přístav Port Kavkaz u Kerčského průlivu. Poničeny tam byly servisní loď a zařízení mola. Přes přístav se přepravuje obilí a také zkapalněný zemní plyn.
Ruské ministerstvo obrany pak tvrdí, že v noci sestřelilo 87 ukrajinských dronů, z toho 31 nad Azovským mořem a 16 nad Krasnodarským krajem.
Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Organizace také upozorňuje, že skutečné počty zabitých budou pravděpodobně vyšší, než se jí podařilo ověřit. Drtivou většinu civilních obětí OSN eviduje na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
