Maďarští prokurátoři stáhli obvinění proti starostovi Budapešti za pochod LGBT+

Maďarští prokurátoři stáhli obvinění proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu za jeho roli při uspořádání loňského pochodu hrdosti komunity LGBT+, napsala agentura Reuters s odvoláním na prohlášení prokuratury. Desítky tisíc lidí prošly v červnu 2025 maďarským hlavním městem, přestože policie akci zakázala. Pochod se přeměnil v masovou protivládní demonstraci a v jednu z největších akcí odporu proti tehdejšímu premiérovi Viktoru Orbánovi.
Karácsony, který Budapešť vede od roku 2019, loni koncem června podpořil konání 30. ročníku pochodu hrdosti komunity LGBT+ i přes policejní zákaz. Parlament, ve kterém měla většinu Orbánova strana, totiž loni v březnu schválil novelu zákona o shromažďování, která zakazovala pořádat shromáždění porušující právní předpisy o ochraně dětí; podle nich nesmí být mezi lidmi mladšími 18 let šířeny materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu.
Podle organizátorů bylo 28. června v ulicích maďarského hlavního městem více než dvě stě tisíc lidí, což byla rekordní mobilizace tváří v tvář bezprecedentnímu porušování práv LGBT+, které odsoudila Evropská komise, napsala dříve agentura AFP.
Zákaz pochodu hrdosti pokládali kritici za součást širšího tažení proti demokratickým svobodám. Orbán vládl zemi nepřetržitě 16 let a jeho éru ukončila až drtivá porážka v dubnových parlamentních volbách. Vítěz voleb Péter Magyar slíbil Maďarům změnu.