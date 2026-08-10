Kanadské úřady hlásí první oběť rozsáhlých lesních požárů


10. 8. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Při rozsáhlém požáru v kanadské provincii Britská Kolumbie zemřela osmdesátiletá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Podle agentury AFP to oznámila kanadská královská jízdní policie. Požár vypukl v pátek poblíž jezera Okanagan na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20 tisíc lidí, v provincii byl vyhlášen stav nouze.

Podle policie žena náhle zemřela, když se spolu s jedním členem rodiny snažila utéct ze svého domu. „Policie se domnívá, že její smrt byla důsledkem lesního požáru,“ uvedla policie v prohlášení a dodala, že v souvislosti s požárem zatím není známé žádné další úmrtí.

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Lesní požár v Britské Kolumbii

Podle posledních údajů z neděle večer oheň zasáhl přes třináct tisíc hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov bylo při požáru zničeno. elkem v Britské Kolumbii hoří 106 požárů, podle AFP patří provincie k těm, které byly letos v létě lesními požáry zasaženy nejvíce.

„Musíme se připravit na nejhorší,“ uvedl Doug Holmes, starosta Summerlandu, jehož dvanáct tisíc obyvatel se muselo spolu s tisíci dalšími kvůli požáru evakuovat. Podle místních úřadů jsou plameny již tak vysoké, že kvůli nim vznikly samostatné meteorologické systémy, které samy vytvářejí blesky, píše server BBC.

Výpovědi z místa

Keegan Radomská popsala, že se jí dům v Summerlandu podařilo opustit jen několik okamžiků předtím, než se oheň dostal až k pozemku. Na záběrech z místa lze vidět hořící koruny stromů těsně za kopcem za silnicí, po níž v pátek večer unikla. Nyní spolu s dalšími evakuovanými čekají na zprávu, zda se budou mít kam vrátit. „Už je potvrzeno, že některé domy shořely, a mnoho z nich se nachází v okolí našeho domu. Takže máme docela strach,“ uvedla.

„Evakuační pohotovost už jsme zažili mnohokrát,“ uvedl Earl Kurz, který již tři desetiletí žije v nedalekém Peachlandu. „Tohle je ale poprvé, co jsme byli skutečně evakuováni,“ doplnil. Páteční začátek požáru sledoval při výletě s manželkou na jezeře Okanagan, kde viděli, jak jasně modrá obloha kvůli kouři rychle zašedla. O několik hodin později jim policie nařídila, aby opustili svůj domov.

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Oblohu v Torontu zahalil dým z rozsáhlých lesních požárů

Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším. Od začátku roku tam podle posledních údajů federální vlády shořely více než čtyři miliony hektarů. V rekordním roce 2023 požáry v zemi zničily přibližně osmnáct milionů hektarů.

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