Svatbu Trumpa juniora na Bahamách zaplatil ruský oligarcha blízký Putinovi, píše Propublica

Svatbu Donalda Trumpa juniora na konci května na Bahamách tajně financoval ruský oligarcha Umar Kremlev, napojený na ruského vládce Vladimira Putina, uvedl server Propublica. Seznam hostů čítal kolem padesáti osob. Kremlev podle serveru uhradil náklady na svatbu ve výši stovek tisíc dolarů.
Ruský oligarcha zaplatil pronájem jednoho ze soukromých ostrovů, kde se konala hostina a kde hosté spali. Také pokrýval další významné akce, jako byl ohňostroj, a jeho tým pomáhal s plánováním akce, napsal server.
„Bylo to opravdu malé, prostě opravdu blízcí přátelé,“ řekl později Trump junior ve svém podcastu.
Kremlev je šéfem Mezinárodní boxerské asociace (IBA), sportovní skupiny sužované skandály, kterou financuje ruský státní energetický gigant Gazprom. Platby za svatbu pocházely od subjektu přidruženého k IBA v Dubaji, který boxerská asociace používá pro finanční transakce.
Podle čínských státních médií byl Kremlev ve dnech před svatbou Trumpa juniora v Číně jako člen delegace doprovázející Putina. O měsíc dříve mu šéf Kremlu udělil státní vyznamenání, Řád přátelství. Ukrajinská vláda uvalila na Kremleva osobní sankce s odůvodněním, že má blízko k Putinovi a ruským bezpečnostním službám.
V reakci na podrobné dotazy mluvčí Trumpa juniora nezpochybnil platby od Kremleva. „Umar je Donův osobní přítel,“ uvedl. Také řekl, že Kremlev není někdo, s kým má Trump junior obchodní vztah. Muži se podle něj seznámili prostřednictvím společného přítele z loveckých kruhů a sblížili se díky své lásce k boxu a pobytu v přírodě.