Lídři Skotska, Severního Irska a Walesu trvají na právu na sebeurčení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lídři Skotska, Severního Irska a Walesu podepsali memorandum, kterým deklarovali právo svých národů na sebeurčení, informovala média. V čele všech tří zemí stojí poprvé v historii strany usilující o odchod z monarchie.

„Poprvé v historii mají lidé napříč ostrovy ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku premiéry, kteří usilují o nezávislost na Spojeném království. Budoucnost našich národů patří do Evropské unie,“ stojí v memorandu.

„Naše národy mají právo na sebeurčení. Žádná westminsterská vláda nemá právo blokovat demokracii nebo podkopávat to, že naši lidé sami rozhodnou o své budoucnosti,“ uvedli podle agentury AFP představitelé těchto zemí s odkazem na britský parlament.

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Ačkoliv se zástupci všech tří zemí ve snaze o odchod z monarchie shodnou, každý má vlastní vizi, kdy a jakým způsobem by k tomu mělo dojít. Jak Skotsko, usilující o nezávislost, tak Severní Irsko, které se snaží o sjednocení s Irskem, volají po referendu. Wales se ho prozatím nedožaduje, napsal server stanice BBC.

„Příběhy našich národů jsou očividně různé, ale jednu velmi důležitou věc máme společnou, a sice nekompromisní trvání na tom, že o budoucnosti Irska by měli rozhodovat Irové, o budoucnosti Skotska Skoti a o budoucnosti Walesu Walesané,“ sdělila po podpisu memoranda šéfka severoirské nacionalistické strany Mary Lou McDonaldová.

Setkání se podle BBC uskutečnilo jen pár dní poté, co britský premiér Andy Burnham naznačil, že by se ve Skotsku mohlo konat druhé referendum, pokud by o něj byl zjevný zájem. V prvním skotském referendu o nezávislosti v roce 2014 hlasovalo 55 procent lidí pro setrvání ve Spojeném království.

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