Vláda se bude zabývat novelou o návykových látkách


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná v pondělí vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Lídři ANO, SPD a Motoristů budou v pondělí také probírat návrh státního rozpočtu, který by měl kabinet schvalovat za týden.

Novela o očkování reaguje podle ministerstva zdravotnictví na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným infekčním onemocněním u dospělých. „Očekávaným přínosem je zvýšení proočkovanosti proti onemocněním, která představují významné riziko pro veřejné zdraví, a efektivnější využití kapacit zdravotnického systému,“ stojí v návrhu. Proti novele jsou někteří z koaličních poslanců.

Na programu vlády je i poslanecká novela podepsaná lídry všech koaličních stran, která by umožnila policii nejdéle na čtrnáct dní uzavřít dočasně provozovnu kvůli výrobkům představujícím vážné riziko pro život nebo zdraví osob. Další novela poslanců ANO má pak upravit již schválenou novelu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Kabinet se bude zabývat i nařízením, které má nově vymezit památkovou rezervaci Holašovice.

Koalice bude opětovně projednávat změny v návrhu státního rozpočtu na příští rok. S původním schodkem 389 miliard korun nejsou spokojení koaliční SPD a Motoristé a navrhují úspory. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připouští změny spíše jen v řádu jednotek miliard.

Navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout až o šest miliard, míní Schillerová
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ke schválení rozpočtu

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Vláda se bude zabývat novelou o návykových látkách

Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná v pondělí vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Lídři ANO, SPD a Motoristů budou v pondělí také probírat návrh státního rozpočtu, který by měl kabinet schvalovat za týden.
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