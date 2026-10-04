Na umělém oplodnění žen bez partnera se koalice neshodne

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce v říjnu předložit vládě návrh, že umělé oplodnění mohou podstoupit i ženy bez partnera. Podporu v koalici pro něj nicméně nemá. Třeba šéf resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) by asistovanou reprodukci umožnil jen manželům.
Formulář o umělém oplodnění musí v současnosti podepsat žena i muž. Jestli jsou skutečně pár, lékaři nemají jak ověřit. Podle předsedy Sekce asistované reprodukce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpána Machače mají zdravotníci pochybnosti u asi tří až pěti procent dvojic.
„Když vidím mírný nezájem muže o celou konzultaci a pak to vyvrcholí tím, že řekne, že ví, že nemá pohyblivé spermie a že jeho spermie se nebudou používat, tak vždycky to podezření narůstá,“ dodal.
Odborná společnost proto už dříve navrhla, aby umělé oplodnění mohly podstoupit i ženy bez partnerů. Úpravu teď předkládá ministr zdravotnictví. Současná pravidla považuje za diskriminační.
Shoda nebyla od začátku, říká Šťastný
Jenže v koalici šéf resortu podporu nemá. Změnu odmítají SPD a také Motoristé, za něž ve vládě sedí ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. „Tyto věci se neobjevily v programovém prohlášení vlády, protože už na začátku na nich nebyla shoda, a tak není divu, že ta shoda není ani v průběhu volebního období,“ podotýká.
Ministr práce a sociálních věcí Juchelka (ANO) zase navrhuje, aby na umělé oplodnění měly nárok jen manželské páry. „Budu se určitě snažit o tom jednat i s kolegou Juchelkou, myslím, že to není nic osobního, že bychom spolu nějak bojovali. Je to prostě jiný pohled na tu problematiku,“ poznamenal Vojtěch.
Možná podpora od opozice
Novelu by naopak mohla podpořit část opozice, třeba Piráti. Lidovci nebo ODS plánují volné hlasování. Přestože někteří poslanci upozorňují, že premiér spoluvlastní několik reprodukčních klinik. „Podnikání pana premiéra Andreje Babiše v oblasti zdravotnictví nám debatu ohledně zdravotnictví velmi komplikuje. Za sebe říkám, že pro mě je mnohem důležitější hodnota lidského práva,“ říká místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová.
Dětí narozených takzvaně ze zkumavky přibývá. Loni jich přišlo na svět zhruba pět tisíc, tedy necelých sedm procent všech novorozenců. Celková porodnost přitom v posledních letech výrazně klesá.