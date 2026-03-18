Reprodukční kliniky zmrazily vloni rekordní počty vajíček

České kliniky asistované reprodukce hlásí za rok 2025 rekordní nárůst zájmu o takzvaný social freezing – preventivní zmrazení vajíček. U některých center stouply počty výkonů meziročně o desítky procent, v případě Fakultní nemocnice Motol jde dokonce o pětinásobek. Hlavním motivem žen není podle lékařů kariéra, ale absence vhodného partnera v době nejvyšší plodnosti. Odborníci však varují, že úspěšnost metody zásadně klesá s rostoucím věkem.
Aktuální statistiky za rok 2025 potvrzují, že zájem o zmrazení vajíček je celorepublikovým trendem, který pro ČT potvrdilo devět oslovených soukromých center i státních nemocnic napříč Českem. Metoda preventivního odběru vajíček má ženám zajistit šanci na vlastní dítě v pozdějším věku, kdy jejich přirozená plodnost klesá. Statistiky za rok 2025 ukazují, že se tento postup stává standardní součástí reprodukční medicíny.
Meziroční nárůsty v desítkách procent
Například síť klinik Pronatal loni měla zmrazených přes 3700 vajíček, což představuje meziroční nárůst o 48 procent. Podle lékařky Evy Cinádrové jde o dlouhodobý trend: „Za posledních pět let evidujeme nárůst počtu social freezingů o 189 procent. V letošním roce už máme vyšší počet výkonů než loni touto dobou,“ uvádí.
Extrémní meziroční nárůst zaznamenala Fakultní nemocnice Motol, kde se počet cyklů zvýšil pětinásobně a množství uchovaných vajíček dokonce desetinásobně. Vedoucí tamního Centra reprodukční genetiky Petra Paulasová však doplňuje, že struktura pacientek je specifická: „U nás převažují spíše onkologické pacientky, které si nechávají mrazit vajíčka před léčbou, nicméně zájem o preventivní zmrazení u žen kolem 33 let roste,“ říká.
Podobný vývoj potvrzují i další pražská pracoviště. Klinika ISCARE loni provedla zhruba 150 cyklů, což je dvojnásobek oproti roku 2024. O pětinu více výkonů hlásí také ÚPMD v Podolí. Podle mluvčí ústavu Gabriely Hoškové je v datech patrný generační posun: „U mladších ročníků registrujeme rostoucí zájem o preventivní odběr a zmrazení vajíček pro případné budoucí využití.“
Ideální věk ženy je mezi 25 a 30 lety
Lékaři upozorňují, že social freezing není automatickou zárukou mateřství. Úspěšnost závisí na věku při odběru a počtu uchovaných buněk. „Zájem o tuto metodu roste, ale zároveň mají ženy často zkreslené představy. Některé pacientky si myslí, že zmrazení vajíček automaticky zajistí možnost otěhotnět i ve vyšším věku,“ varuje lékařka Hana Višňová z kliniky IVF Cube. Podle ní je ideální věk pro odběr mezi 25 a 30 lety.
Realita je však odlišná – průměrný věk zájemkyň se často pohybuje až kolem 37 let. Pavel Otevřel z kliniky Reprofit k tomu dodává: „Zájem je nejvyšší ve věkové skupině kolem 35 let, což je poměrně pozdě. Prevence by měla být zaměřena na mladší ženy, aby kvalita vajíček byla co nejvyšší.“ Pro reálnou šanci na úspěch doporučují odborníci z ISCARE zmrazit přibližně dvacet vajíček.
Zákrok si ženy musí plně hradit samy, protože není proplácen ze zdravotního pojištění. Cena samotného lékařského výkonu se obvykle pohybuje v rozmezí 30 až 35 tisíc korun, k čemuž je nutné připočíst náklady na léky pro hormonální stimulaci ve výši 15 až 20 tisíc korun. Další výdaje představuje roční uchování vajíček, které v závislosti na konkrétní klinice vyjde na 1500 až 4000 korun.
Nejčastější důvod je chybějící partner
Navzdory častým mýtům o kariérních prioritách je realita v ordinacích jiná. „V médiích se často mluví o kariéře nebo cestování, ale nejčastějším důvodem je to, že žena v době své nejvyšší plodnosti nemá vhodného partnera,“ vysvětlila embryoložka Monika Volejníková z kliniky ReproGenesis. Potvrzuje to i Adéla Minsk Šašková, ředitelka Unica Clinic Prague: „Motivací je snaha zachovat si reprodukční možnosti do doby, kdy budou osobní podmínky pro rodičovství stabilní.“
Vedle osobních důvodů přibývá i těch zdravotních, jako je endometrióza nebo klesající zásoba vajíček. U onkologických pacientek je pak zmrazení buněk doporučováno jako nezbytný krok před zahájením chemoterapie.
Stoupající zájem také o uchovávání embryí
Vedle zmrazení samotných vajíček je běžnou praxí také kryokonzervace embryí. „Embrya se mrazí pravidelně ze zdravotních důvodů nebo pokud ženu čeká náročná operace. Tato metoda je ale vhodná pouze pro stabilní páry,“ upřesňuje lékařka Hana Višňová z kliniky IVF Cube.
Dle Moniky Volejníkové z kliniky ReproGenesis v jednom léčebném IVF cyklu obvykle vznikne více kvalitních embryí, než kolik je bezpečné najednou přenést do dělohy. „Zpravidla je do dělohy vybráno jedno embryo a ostatní se zmrazí pro budoucí použití. Z biologického hlediska je výhodnější mrazit embrya než vajíčka, protože jsou odolnější vůči poškození mrazem,“ vysvětluje embryoložka.
I v této oblasti data potvrzují rostoucí trend – například klinika IVF Prague hlásí meziroční nárůst počtu uložených embryí o šestnáct procent, ÚPMD v Podolí o šest procent a kliniky Pronatal o zhruba dvě procenta.