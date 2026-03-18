Reprodukční kliniky zmrazily vloni rekordní počty vajíček


Zdroj: ČT24

České kliniky asistované reprodukce hlásí za rok 2025 rekordní nárůst zájmu o takzvaný social freezing – preventivní zmrazení vajíček. U některých center stouply počty výkonů meziročně o desítky procent, v případě Fakultní nemocnice Motol jde dokonce o pětinásobek. Hlavním motivem žen není podle lékařů kariéra, ale absence vhodného partnera v době nejvyšší plodnosti. Odborníci však varují, že úspěšnost metody zásadně klesá s rostoucím věkem.

Aktuální statistiky za rok 2025 potvrzují, že zájem o zmrazení vajíček je celorepublikovým trendem, který pro ČT potvrdilo devět oslovených soukromých center i státních nemocnic napříč Českem. Metoda preventivního odběru vajíček má ženám zajistit šanci na vlastní dítě v pozdějším věku, kdy jejich přirozená plodnost klesá. Statistiky za rok 2025 ukazují, že se tento postup stává standardní součástí reprodukční medicíny.

Meziroční nárůsty v desítkách procent

Například síť klinik Pronatal loni měla zmrazených přes 3700 vajíček, což představuje meziroční nárůst o 48 procent. Podle lékařky Evy Cinádrové jde o dlouhodobý trend: „Za posledních pět let evidujeme nárůst počtu social freezingů o 189 procent. V letošním roce už máme vyšší počet výkonů než loni touto dobou,“ uvádí.

Extrémní meziroční nárůst zaznamenala Fakultní nemocnice Motol, kde se počet cyklů zvýšil pětinásobně a množství uchovaných vajíček dokonce desetinásobně. Vedoucí tamního Centra reprodukční genetiky Petra Paulasová však doplňuje, že struktura pacientek je specifická: „U nás převažují spíše onkologické pacientky, které si nechávají mrazit vajíčka před léčbou, nicméně zájem o preventivní zmrazení u žen kolem 33 let roste,“ říká.

Podobný vývoj potvrzují i další pražská pracoviště. Klinika ISCARE loni provedla zhruba 150 cyklů, což je dvojnásobek oproti roku 2024. O pětinu více výkonů hlásí také ÚPMD v Podolí. Podle mluvčí ústavu Gabriely Hoškové je v datech patrný generační posun: „U mladších ročníků registrujeme rostoucí zájem o preventivní odběr a zmrazení vajíček pro případné budoucí využití.“

Ideální věk ženy je mezi 25 a 30 lety

Lékaři upozorňují, že social freezing není automatickou zárukou mateřství. Úspěšnost závisí na věku při odběru a počtu uchovaných buněk. „Zájem o tuto metodu roste, ale zároveň mají ženy často zkreslené představy. Některé pacientky si myslí, že zmrazení vajíček automaticky zajistí možnost otěhotnět i ve vyšším věku,“ varuje lékařka Hana Višňová z kliniky IVF Cube. Podle ní je ideální věk pro odběr mezi 25 a 30 lety.

Realita je však odlišná – průměrný věk zájemkyň se často pohybuje až kolem 37 let. Pavel Otevřel z kliniky Reprofit k tomu dodává: „Zájem je nejvyšší ve věkové skupině kolem 35 let, což je poměrně pozdě. Prevence by měla být zaměřena na mladší ženy, aby kvalita vajíček byla co nejvyšší.“ Pro reálnou šanci na úspěch doporučují odborníci z ISCARE zmrazit přibližně dvacet vajíček.

Zákrok si ženy musí plně hradit samy, protože není proplácen ze zdravotního pojištění. Cena samotného lékařského výkonu se obvykle pohybuje v rozmezí 30 až 35 tisíc korun, k čemuž je nutné připočíst náklady na léky pro hormonální stimulaci ve výši 15 až 20 tisíc korun. Další výdaje představuje roční uchování vajíček, které v závislosti na konkrétní klinice vyjde na 1500 až 4000 korun.

Nejčastější důvod je chybějící partner

Navzdory častým mýtům o kariérních prioritách je realita v ordinacích jiná. „V médiích se často mluví o kariéře nebo cestování, ale nejčastějším důvodem je to, že žena v době své nejvyšší plodnosti nemá vhodného partnera,“ vysvětlila embryoložka Monika Volejníková z kliniky ReproGenesis. Potvrzuje to i Adéla Minsk Šašková, ředitelka Unica Clinic Prague: „Motivací je snaha zachovat si reprodukční možnosti do doby, kdy budou osobní podmínky pro rodičovství stabilní.“

Vedle osobních důvodů přibývá i těch zdravotních, jako je endometrióza nebo klesající zásoba vajíček. U onkologických pacientek je pak zmrazení buněk doporučováno jako nezbytný krok před zahájením chemoterapie.

Stoupající zájem také o uchovávání embryí

Vedle zmrazení samotných vajíček je běžnou praxí také kryokonzervace embryí. „Embrya se mrazí pravidelně ze zdravotních důvodů nebo pokud ženu čeká náročná operace. Tato metoda je ale vhodná pouze pro stabilní páry,“ upřesňuje lékařka Hana Višňová z kliniky IVF Cube.

Dle Moniky Volejníkové z kliniky ReproGenesis v jednom léčebném IVF cyklu obvykle vznikne více kvalitních embryí, než kolik je bezpečné najednou přenést do dělohy. „Zpravidla je do dělohy vybráno jedno embryo a ostatní se zmrazí pro budoucí použití. Z biologického hlediska je výhodnější mrazit embrya než vajíčka, protože jsou odolnější vůči poškození mrazem,“ vysvětluje embryoložka.

I v této oblasti data potvrzují rostoucí trend – například klinika IVF Prague hlásí meziroční nárůst počtu uložených embryí o šestnáct procent, ÚPMD v Podolí o šest procent a kliniky Pronatal o zhruba dvě procenta.

Deprese i úzkost po porodu pomůže odhalit screening duševního zdraví rodiček
Screening duševního zdraví rodiček

VideoNeodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.
VideoOd zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Před půl stoletím začala Státní bezpečnost zatýkat účastníky undergroundového koncertu v Bojanovicích. Ve vazbě jich skončilo dvacet dva. O tři měsíce později následoval soudní proces. Akce komunistické Státní bezpečnosti proti undergroundovému hnutí v bývalém Československu vyvrcholila odsouzením čtyř protagonistů v září 1976. Konkrétně šlo o Vratislava Brabence, Ivana M. Jirouse, Svatopluka Karáska a Pavla Zajíčka. Událost tehdy sjednotila disidenty a nepřímo vedla ke vzniku Charty 77.
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO). Důkazy podle resortu ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů. Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se týká stovek pacientů.
Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne jednal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Prezident ho podepíše v pátek, řekl premiér. Hrad posléze informaci potvrdil. Pavel se s Babišem také rámcově shodli na jmenování nových vedoucích zastupitelských úřadů a misí. Diskutovali i o spolupráci Hradu s ministerstvem zahraničních věcí. Prezident také na zhruba hodinové schůzce vznesl připomínky k zákonu o státních zaměstnancích.
První analýza neukazuje na radikální růst marží u čerpacích stanic, uvedl resort financí

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to v úterý ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.
Rozdělování financí mezi kraje je nespravedlivé, volají hejtmani

„Já si myslím, že každý občan si zaslouží, aby žil v kraji, který je spravedlivě financovaný (...). V tomto my teď nežijeme a myslím si, že je potřeba to narovnat,“ domnívá se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Podobně na situaci nahlíží i lídr Pardubického kraje Martin Netolický (nestr.) a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Předseda Rady Asociace krajů a šéf Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) má v tomto směru ambici představit vládě dohodu, kterou podpoří minimálně třináct ze čtrnácti krajů.
