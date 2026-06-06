Blahořečení kněží Buly a Drboly vyvrcholí slavnostní mší v Brně

Slavnostní mší na výstavišti v Brně v sobotu vyvrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Zakončí se tím více než dvacetiletý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem zpolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století.
Proces blahořečení Buly a Drboly inicioval před více než dvaceti lety tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Dekret o blahořečení kněží Buly a Drboly podepsal papež Lev XIV. loni v říjnu. Předcházel tomu specifický proces, při kterém se životy obou kněží zkoumaly z historického i teologického hlediska.
Dopolední kulturně-duchovní program začíná v 9:30. Návštěvníci se při něm seznámí s příběhy obou budoucích blahoslavených, s duchovním zamyšlením vystoupí kněz Josef Prokeš. Zahraje violoncellista Petr Špaček & band nebo písničkář Pavel Helan.
Mše, při které se celý proces dovrší, začne ve 14:30 v pavilonu P brněnského výstaviště. Lidé ji budou moct sledovat i z pavilonu Z. Samotný akt blahořečení ve 14:45 zahájí přednesením žádosti o blahořečení obou kněží a jejich životopisů diecézní administrátor kauzy Karel Orlita. Poté kardinál Michael Czerny, jenž slavnosti předsedá, z pověření papeže Lva XIV. přečte apoštolský list, kterým papež zapsal Jana Bulu a Václava Drbolu do seznamu blahoslavených. Následovat bude odhalení obrazu blahoslavených.
Po skončení mše svaté budou mít věřící možnost uctít ostatky blahořečených kněží v kapli přímo na výstavišti nebo si na venkovním pódiu poslechnout koncert písničkáře Michala Horáka. Pořadatelé očekávají, že by mohlo dorazit až třináct tisíc lidí. Podrobný program je na webu.
Na sobotní oslavy naváže v neděli v 10:00 v Lukově na Třebíčsku, což je rodiště Jana Buly, děkovná mše. V Jihlavě se od 17:00 uskuteční pod vedením pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mše v místě, kde byli kněží Bula a Drbola popravení.