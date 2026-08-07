Policie obvinila pět lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili pět lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží vypsanou Správou železnic (SŽ).
V tiskové zprávě o obvinění informoval žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornily také weby Seznam Zprávy a Odkryto.cz, podle kterých je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Serveru Odkryto.cz Svoboda v reakci napsal, že „nemá slov“.
Policie v sídle Správy železnic a také v budově Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zasahovala loni v listopadu. Prověřovala miliardové tendry obou podniků.
Média také informovala, že kriminalisté v domě Svobody nalezli při prohlídce hotovost převyšující částku 80 milionů korun. Svoboda tehdy uvedl, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků. Podle Seznam Zpráv je stěžejním bodem obvinění finanční pohledávka.
Server Odkryto.cz dříve napsal, že se policisté zajímali například o zakázky na budování brněnského nádraží v Brně nebo tendru na obnovu železničního uzlu v Pardubicích, jehož rekonstrukce stála téměř sedm miliard korun bez DPH a trvala téměř čtyři roky.
V souvislosti s ŘSD prověřovali kriminalisté například také údajné prodražení tendru na stavební práce v úseku D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku. Podle Seznam Zpráv ale tendry ŘSD součástí nynějšího obvinění nejsou.
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. Svobodu odvolala správní rada z funkce kvůli policejnímu prověřování loni v prosinci, ve funkci ho nahradil Tomáš Tóth.