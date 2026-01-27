Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
Správní rada tehdy odvolala z funkce Jiřího Svobodu v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 milionů korun. Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
Vláda na svém pondělním jednání změnila složení správní rady SŽ. Odvolala Davida Čermáka, Pavla Čížka (STAN), Zdeňka Zajíčka (ODS) a Tomáše Martince a jmenovala advokáta Tomáše Tylla. Na pozici předsedy správní rady nahradil Martina Červíčka (ODS) Martin Kolovratník (ANO), Červíček zůstal řadovým členem rady. V tuto chvíli zbývá jmenovat další tři členy, protože správní rada SŽ je podle zákona sedmičlenná.