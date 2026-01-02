V dopravních plánech na letošní rok figuruje více než sto kilometrů nově rozestavěných dálnic nebo modernější železnice mezi Kladnem a Prahou. Rozhodne ale podoba rozpočtu. Vláda do Státního fondu dopravní infrastruktury zřejmě doplní jen část z chybějících zhruba 37 miliard. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) tvrdí, že na klíčové projekty s mezinárodním přesahem se peníze najdou. Průběžně jedná s šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou (ANO). „Mám za sebou takové základní kolečko, kde jsme si opravdu velmi otevřeně řekli o problémech jednotlivých kapitol. A vím, že musíme hledat úspory,“ připustila ministryně financí. Ohrožené by tak mohly být některé regionální stavby nebo opravy silnic prvních tříd. Jasněji bude nejpozději 19. ledna, kdy chce kabinet návrh rozpočtu schvalovat.
Stát letos plánuje řadu dopravních staveb. O jejich realizaci rozhodne rozpočet
