O víkendu bude pokračovat slunečné počasí, místy budou mlhy


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

V Česku bude i o víkendu pokračovat převážně slunečné počasí bez srážek. Místy se ráno objeví mlhy. V sobotu by mohly denní teploty vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Obloha bude v nadcházejících dnech i nadále jasná nebo skoro jasná. Místy se vyskytnou mlhy, někde i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Noční teploty se budou pohybovat kolem nuly.

Denní teploty během čtvrtka vystoupají na deset až čtrnáct stupňů. „Teploty v pátek by měly být hodně podobné těm čtvrtečním, mezi dvanácti až šestnácti stupni Celsia,“ uvedla meteoroložka ČT Milada Křížová.

V sobotu meteorologové očekávají až sedmnáct stupňů. Při déletrvající mlze a nízké oblačnosti se ale teploty budou držet do deseti stupňů. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne.

Výběr redakce

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 13 mminutami
Babiš požádal poslance, aby ho k trestnímu stíhání nevydali

ŽivěBabiš požádal poslance, aby ho k trestnímu stíhání nevydali

03:41Aktualizovánopřed 15 mminutami
Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

08:28Aktualizovánopřed 24 mminutami
Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

před 51 mminutami
Japonsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

VideoJaponsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

před 4 hhodinami
V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

před 8 hhodinami
Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěBabiš požádal poslance, aby ho k trestnímu stíhání nevydali

Poslanci projednají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o „koalici nevydávání“. Babiš na úvod poslance požádal, aby ho ke stíhání nevydali.
03:41Aktualizovánopřed 15 mminutami

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s úderem v Íránu, tamní jaderný program bylo nutné zastavit, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na konferenci Bezpečnost není samozřejmost. Mezi hosty akce jsou mimo jiné náčelník generálního štábu Karel Řehka, ale také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Odpoledne je v plánu projev prezidenta Petra Pavla.
08:28Aktualizovánopřed 24 mminutami

ÚOHS zastavil správní řízení se Seznam.cz, firma upravila podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou podezíral ze zneužití dominantního postavení. Důvodem byla cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad zastavil řízení poté, co Seznam navrhl, že pravidla upraví. Rozhodnutí je pravomocné.
před 30 mminutami

O víkendu bude pokračovat slunečné počasí, místy budou mlhy

V Česku bude i o víkendu pokračovat převážně slunečné počasí bez srážek. Místy se ráno objeví mlhy. V sobotu by mohly denní teploty vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 55 mminutami

VideoÍrán dopadne na naši ekonomiku, míní Skopeček. Schillerová varuje před unáhlenými závěry

Je zřejmé, že konflikt v Íránu bude mít dopad na českou ekonomiku, míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zmínil rostoucí cenu ropy a s tím spojené zdražování pohonných hmot. Dodal, že jde jenom o to, jak velký dopad bude a jak dlouho konflikt potrvá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za to, že je v tuto chvíli třeba vyčkat na to, jak se konflikt vyvine a není podle ní čas na unáhlená rozhodnutí. Politici diskutovali také o okolnostech repatriačních a evakuačních letů z Blízkého východu. Debata se věnovala také návrhu státního rozpočtu, v němž opozice i prezident Petr Pavel apelují na navýšení výdajů na obranu. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

VideoČeši tloustnou. Moderní léky by mohla proplácet pojišťovna

Lidi v tuzemsku tloustnou – a nejen lékaři si kladou otázku, jak to zvrátit. Například v pražském IKEMu půl roku sledovali stovku pacientů, kteří hubli za pomoci čím dál populárnějších antiobezitik. Klinika uvádí, že každý shodil nejméně devět kilogramů. Moderní léky na obezitu má podle lékařů předepsáno až 80 tisíc Čechů. Léčbu, která vyjde měsíčně zhruba na tři až deset tisíc korun, si pacienti platí sami. Podle náměstka ministra zdravotnictví Igora Karena (za Motoristy) by se to ale mohlo v budoucnu změnit. Aktuálně vzniká pracovní skupina – ta by měla určit, kterým pacientům by mohla medikamenty hradit pojišťovna.
před 5 hhodinami

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci ve středečním druhém čtení návrhu letošního rozpočtu navrhli přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkovém objemu téměř 240 miliard korun. Je to asi deset procent jeho celkových výdajů. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu. Zákonodárci také propustili do třetího čtení předlohu, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Historik Ladislav Kudrna zůstává ředitelem ÚSTR

Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Rada ÚSTR ho zvolila v tajné volbě, sdělila za ústav mluvčí Petra Jungwirthová. Pro Kudrnu hlasovalo v sedmičlenné radě šest lidí a jeden se zdržel. Další funkční období začne Kudrnovi 1. května, mandát je na pět let. O funkci se ucházeli dva lidé. Druhým byl historik Jan B. Uhlíř.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...