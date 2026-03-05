O víkendu bude pokračovat slunečné počasí, místy budou mlhy

V Česku bude i o víkendu pokračovat převážně slunečné počasí bez srážek. Místy se ráno objeví mlhy. V sobotu by mohly denní teploty vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Obloha bude v nadcházejících dnech i nadále jasná nebo skoro jasná. Místy se vyskytnou mlhy, někde i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Noční teploty se budou pohybovat kolem nuly.
Denní teploty během čtvrtka vystoupají na deset až čtrnáct stupňů. „Teploty v pátek by měly být hodně podobné těm čtvrtečním, mezi dvanácti až šestnácti stupni Celsia,“ uvedla meteoroložka ČT Milada Křížová.
V sobotu meteorologové očekávají až sedmnáct stupňů. Při déletrvající mlze a nízké oblačnosti se ale teploty budou držet do deseti stupňů. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne.