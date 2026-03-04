Sněmovnu čeká opět debata o rozpočtu, poslanci budou navrhovat přesuny peněz


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslaneckou sněmovnu ve středu čeká druhé čtení státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci budou mít příležitost přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Do sněmovního systému zatím opoziční zákonodárci vložili návrhy v celkovém objemu přes 70 miliard korun. Vládní koalice však podpoří zřejmě jen čtyři svoje návrhy. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že koalice chce dát víc peněz na sport, na organizace pracující s dětmi a mládeží, protidrogovou politiku a na zdravotně humanitární program MEDEVAC. Minulý týden uvedl, že koalice navrhne zvýšit výdaje Národní sportovní agentury o 800 milionů korun, původní návrh předpokládal meziroční snížení jejího rozpočtu o 472 milionů na 7,4 miliardy korun. Koalice chce stejně jako opozice přidat také padesát milionů korun organizacím pracujícím s dětmi. Na MEDEVAC by měla sněmovna podle návrhu přidat 120 milionů korun.

Opoziční TOP 09 chce kromě jiného seškrtat ve výdajích 64 miliard korun a přidat 21 miliard korun ministerstvu obrany. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce přidat čtvrt miliardy korun na podporu agrárního sektoru. Další návrhy přidávají peníze například na podporu bydlení, ochranu životního prostředí nebo na podporu lůžkové péče.

Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách
Projev prezidenta Petra Pavla před Poslaneckou sněmovnou, 3. března 2026

Írán by měl vést někdo zevnitř, rozhodne se po válce, řekl Trump

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Problémem útoku na Írán je nejasný cíl, řekl pro ČT generál Hodges

před 5 hhodinami
Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Armádní speciál přepravil do Prahy Čechy z Jordánska

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán, řekl Macron

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ceny plynu a ropy po prudkém růstu mírně klesly

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Policie kvůli pádu lanovky na Ještěd navrhla obžalovat tři lidi a firmu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

před 1 hhodinou

Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) možná získá ústavní pravomoc prověřovat hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Senátní novelu podpořila v úterním úvodním kole sněmovna. Poslanci také zrychleně schválili návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na doplnění významných dnů o Den české vlajky. Připadnout má na 30. března. Novelu projedná Senát. Na úvod schůze vystoupil s projevem k poslancům prezident Petr Pavel. Babiš poté seznámil poslance s průběhem repatriace Čechů z Blízkého východu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Armádní speciál přepravil do Prahy Čechy z Jordánska

V Praze přistál v úterý večer první armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli v Jordánsku kvůli úderům na Blízkém východě. Tento menší z armádních airbusů má kapacitu čtyřicet míst. Do tuzemska již dříve během dne přiletěla z oblastí ohrožených konfliktem na Blízkém východě dvě letadla Smartwings s celkem čtyřmi stovkami lidí. Jedno z ománského města Salála, druhé z Maskatu také v Ománu. Slovensko v úterý vpodvečer dvěma evakuačními letadly dopravilo do Bratislavy z Jordánska více než sto lidí, mezi nimiž byli i tři Češi.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoTaxi na hranice a zdržené letadlo. Češi popsali návrat z Blízkého východu

Strach o děti a odhodlání riskovat, aby se pokud možno rychle a bezpečně dostali ze země ohrožené válkou. Takto popisují někteří Češi své pocity po návratu například z Dubaje. Někteří se rozhodli pro cestu přes poušť do ománského Maskatu, odkud už v pondělí odletěla první dvě evakuační letadla společnosti Smartwings. „Jeden taxík na hranice, druhý z hranic, přijeli jsme asi půl hodiny po plánovaným odletu letadla, ale ještě se podařilo ho zdržet a dostat se na palubu,“ popsal jeden z turistů vracejících se z Dubaje. Jiní pak využili armádních letadel, která vyslala vláda do Jordánska, Ománu a Egypta. Tisíce Čechů ale dál zůstávají v zemích, které blízkovýchodní konflikt ohrožuje. Někteří spoléhají na cestovní kanceláře, mnozí se snaží domů vrátit po vlastní ose.
před 7 hhodinami

Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

Prezident Petr Pavel vyzval ve sněmovně poslance, aby nerezignovali na hledání shody a pokusili se vytvořit alespoň základní konsenzus mezi vládou a opozicí v otázkách bezpečnosti, vzdělávání, kvality zdravotní péče, energetické bezpečnosti nebo inovačního potenciálu. Zákonodárci by podle něj měli jít vzorem a ukazovat, že není nutné se vždy a na všem shodnout, ale je nutné spolu mluvit, poslouchat se a snažit se porozumět. Pavel mluvil ke stávající sněmovně poprvé. Prezident se mimo jiné vyslovil pro vyšší obranné výdaje a zastal se nevládních organizací.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Na jihu Moravy je nejvíc případů žloutenky v zemi

Situace kolem virové hepatitidy A v Jihomoravském kraji zůstává podle hygieniků nepříznivá. Od začátku roku přibyly stovky případů a kraj letos překonal Prahu, která měla loni nejvíce nemocných. V důsledku onemocnění zemřelo v Česku od ledna 2025 do února 2026 celkem 42 lidí, z toho šest na jižní Moravě. Epidemie však podle odborníků postupně slábne.
před 12 hhodinami

Akademický senát KTF UK zvolil Dvořáčka kandidátem na děkana

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v úterý zvolil kandidátem na děkana církevního právníka Jiřího Dvořáčka. Pro bylo osm z devíti přítomných senátorů. Jeho protikandidát Jaroslav Brož z volby odstoupil. Vyjádřil překvapení nad tím, že volební zasedání nebylo zrušeno vzhledem k odkladnému účinku, který v únoru přiznal Brožově stížnosti Nejvyšší správní soud (NSS). Ten pozastavil účinek rozhodnutí bývalé rektorky UK Mileny Králíčkové o odvolání Brože z funkce děkana z loňského února.
před 12 hhodinami

Nikdo nám nedal žádné informace, stěžují si cestující, kteří se vrátili z Ománu

Cestující, kteří se do Česka vrátili druhým letadlem z Ománu, si po výstupu v Praze stěžovali na nedostatek informací i na dlouhý let s mezipřistáním. V Česku přistál letoun společnosti Smartwings před půl devátou dopoledne. Bylo v něm zhruba dvě stě lidí, většinou klientů cestovních kanceláří. Letoun, který odstartoval v pondělí z ománského města Salála, měl původně přistát v Praze v noci na úterý. Několik hodin ale strávil na mezipřistání v řeckém Heráklionu.
před 12 hhodinami
