Sněmovnu čeká opět debata o rozpočtu, poslanci budou navrhovat přesuny peněz

Poslaneckou sněmovnu ve středu čeká druhé čtení státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci budou mít příležitost přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Do sněmovního systému zatím opoziční zákonodárci vložili návrhy v celkovém objemu přes 70 miliard korun. Vládní koalice však podpoří zřejmě jen čtyři svoje návrhy. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že koalice chce dát víc peněz na sport, na organizace pracující s dětmi a mládeží, protidrogovou politiku a na zdravotně humanitární program MEDEVAC. Minulý týden uvedl, že koalice navrhne zvýšit výdaje Národní sportovní agentury o 800 milionů korun, původní návrh předpokládal meziroční snížení jejího rozpočtu o 472 milionů na 7,4 miliardy korun. Koalice chce stejně jako opozice přidat také padesát milionů korun organizacím pracujícím s dětmi. Na MEDEVAC by měla sněmovna podle návrhu přidat 120 milionů korun.
Opoziční TOP 09 chce kromě jiného seškrtat ve výdajích 64 miliard korun a přidat 21 miliard korun ministerstvu obrany. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce přidat čtvrt miliardy korun na podporu agrárního sektoru. Další návrhy přidávají peníze například na podporu bydlení, ochranu životního prostředí nebo na podporu lůžkové péče.