Vládní tábor chce na úterním sněmovním jednání řešit senátní ústavní novelu o pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Na programu jsou i další předlohy v prvním čtení. Patří k nim návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na uzákonění významného Dne české vlajky. Na úvod schůze vystoupil s projevem k poslancům prezident Petr Pavel. Dolní komora bude moci v úterý jednat v případě potřeby i v noci, rozhodla v úvodu schůze na návrh koalice ANO, SPD a Motoristů.
Opět se očekává série opozičních požadavků na změny navrhovaného programu schůze. Občanští demokraté už ohlásili návrh usnesení k situaci na Blízkém východu. Dolní komora by v něm podpořila Izrael a Spojené státy a odsoudila agresi Íránu.
Možnost prověřování hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem je v souladu s programem vlády ANO, SPD a Motoristů. Kabinet chce navíc zrušit televizní a rozhlasový poplatek. Opozice s tím nesouhlasí, obává se ohrožení nezávislosti dvojice veřejnoprávních médií.
Doplnění významného Dne české vlajky do kalendáře Babiš zdůvodňuje tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. V prvním čtení jsou také vládní předlohy o správě dat, o digitální ekonomice a o zúžení okruhu lidí oprávněných žádat o poradenství podle zákona o podpoře bydlení.