Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút

Izraelské letectvo v úterý ráno oznámilo, že zahájilo vlnu rozsáhlých úderů proti Íránu a Hizballáhu. Izrael naopak čelil dalšímu íránskému raketovému útoku. Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a Spojené státy a Izrael jim pro to zajišťují podmínky.
V úterý ráno SEČ izraelská armáda oznámila, že v ranních hodinách zahájila novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Izraelské letectvo sdělilo, že „letectvo nyní zahájilo vlnu rozsáhlých úderů proti íránskému teroristickému režimu a teroristické organizaci Hizballáh“.
V Teheránu zněly výbuchy celou noc i v ranních hodinách, uvedla agentura AP. Izrael podle informací agentur zaútočil na komplex v íránské metropoli, v němž sídlí íránská státní televize IRIB. Exploze se ozývaly i v Tel Avivu, když izraelská obrana sestřelovala íránské rakety.
Regionální velitelství americké armády CENTCOM oznámilo, že americké síly od sobotního zahájení útoků na Írán zničily velitelská a řídící zařízení Islámské revoluční gardy, íránské protivzdušné obranné kapacity, odpalovací rampy raket a dronů a vojenská letiště. „Budeme dál podnikat rozhodné kroky proti bezprostředním hrozbám,“ uvedlo v úterý velitelství v příspěvku na X.
Íránská tisková agentura ISNA v úterý ráno informovala, že při americko-izraelských útocích bylo zabito pět členů íránských revolučních gard. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.
Izraelská armáda rovněž v noci na úterý vyslala do jižního Libanonu další jednotky, informuje agentura Reuters. Dle svého mluvčího proto, aby zaujaly obranné pozice vůči případnému útoku Hizballáhu. „Jsme pouze v pohraniční oblasti v obranné pozici, abychom zabránili útokům na civilisty a strategicky velmi důležité body,“ komentoval to podplukovník Nadav Shoshani.
Libanonský představitel potvrdil Reuters vpády izraelských jednotek podél některých částí společné hranice. Svědci uvedli, že libanonská armáda se stáhla z nejméně sedmi předsunutých příhraničních operačních pozic.
Podle Netanjahua válka nepotrvá roky
Údery na Írán podle Netanjahua potrvají určitý čas, ale „nebudou to roky“. Operaci Netanjahu v rozhovoru s Fox News zdůvodnil tím, že Írán podle něj budoval nové podzemní objekty, které by chránily jeho raketový a balistický program.
„Důvod, proč jsme museli jednat teď, je ten, že poté, co jsme zasáhli jejich jaderná zařízení a jejich balistický program (…) začali budovat nová zařízení (…) podzemní bunkry, které by během několika měsíců učinily jejich balistický program a jejich program vývoje atomové bomby nezranitelnými vůči útokům,“ řekl Netanjahu v rozhovoru pro Fox News s odkazem na loňské červnové bombardování íránských jaderných provozů Spojenými státy a Izraelem.
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Trump poznamenal, že předpoklad trvání americké vojenské operace byl čtyři až pět týdnů, daří se ale postupovat rychleji, než bylo plánováno.