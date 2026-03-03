Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút


3. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, Reuters

Izraelské letectvo v úterý ráno oznámilo, že zahájilo vlnu rozsáhlých úderů proti Íránu a Hizballáhu. Izrael naopak čelil dalšímu íránskému raketovému útoku. Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a Spojené státy a Izrael jim pro to zajišťují podmínky.

V úterý ráno SEČ izraelská armáda oznámila, že v ranních hodinách zahájila novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Izraelské letectvo sdělilo, že „letectvo nyní zahájilo vlnu rozsáhlých úderů proti íránskému teroristickému režimu a teroristické organizaci Hizballáh“.

V Teheránu zněly výbuchy celou noc i v ranních hodinách, uvedla agentura AP. Izrael podle informací agentur zaútočil na komplex v íránské metropoli, v němž sídlí íránská státní televize IRIB. Exploze se ozývaly i v Tel Avivu, když izraelská obrana sestřelovala íránské rakety.

Regionální velitelství americké armády CENTCOM oznámilo, že americké síly od sobotního zahájení útoků na Írán zničily velitelská a řídící zařízení Islámské revoluční gardy, íránské protivzdušné obranné kapacity, odpalovací rampy raket a dronů a vojenská letiště. „Budeme dál podnikat rozhodné kroky proti bezprostředním hrozbám,“ uvedlo v úterý velitelství v příspěvku na X.

Íránská tisková agentura ISNA v úterý ráno informovala, že při americko-izraelských útocích bylo zabito pět členů íránských revolučních gard. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.

Izraelská armáda rovněž v noci na úterý vyslala do jižního Libanonu další jednotky, informuje agentura Reuters. Dle svého mluvčího proto, aby zaujaly obranné pozice vůči případnému útoku Hizballáhu. „Jsme pouze v pohraniční oblasti v obranné pozici, abychom zabránili útokům na civilisty a strategicky velmi důležité body,“ komentoval to podplukovník Nadav Shoshani.

Libanonský představitel potvrdil Reuters vpády izraelských jednotek podél některých částí společné hranice. Svědci uvedli, že libanonská armáda se stáhla z nejméně sedmi předsunutých příhraničních operačních pozic.

Podle Netanjahua válka nepotrvá roky

Údery na Írán podle Netanjahua potrvají určitý čas, ale „nebudou to roky“. Operaci Netanjahu v rozhovoru s Fox News zdůvodnil tím, že Írán podle něj budoval nové podzemní objekty, které by chránily jeho raketový a balistický program.

„Důvod, proč jsme museli jednat teď, je ten, že poté, co jsme zasáhli jejich jaderná zařízení a jejich balistický program (…) začali budovat nová zařízení (…) podzemní bunkry, které by během několika měsíců učinily jejich balistický program a jejich program vývoje atomové bomby nezranitelnými vůči útokům,“ řekl Netanjahu v rozhovoru pro Fox News s odkazem na loňské červnové bombardování íránských jaderných provozů Spojenými státy a Izraelem.

Nahrávám video
Reportér ČT David Borek o americko-izraelské operaci proti Íránu
Zdroj: ČT24

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Trump poznamenal, že předpoklad trvání americké vojenské operace byl čtyři až pět týdnů, daří se ale postupovat rychleji, než bylo plánováno.

Americká ambasáda v Rijádu se stala terčem íránského dronového útoku
Rijád

Výběr redakce

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

02:15Aktualizovánopřed 1 mminutou
Ceny plynu a ropy dál prudce rostou

Ceny plynu a ropy dál prudce rostou

09:46Aktualizovánopřed 13 mminutami
Vláda zareagovala okamžitě, říká Vondráček. Lipavský kritizuje její komunikaci

VideoVláda zareagovala okamžitě, říká Vondráček. Lipavský kritizuje její komunikaci

před 1 hhodinou
Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút

Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút

03:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer

FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer

před 10 hhodinami
USA v Íránu za tři dny zasáhly 1250 cílů, hlásí armáda

USA v Íránu za tři dny zasáhly 1250 cílů, hlásí armáda

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu

Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

Další Češi se ráno vrátili z oblastí ohrožených konfliktem na Blízkém východě. Letadlo s asi dvěma sty krajany přiletělo z ománského Maskatu do Prahy, dalších dvě stě lidí se vrátilo už v noci. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničí, asi 6,7 tisíce Čechů. Nejvíce z nich je v Dubaji.
02:15Aktualizovánopřed 1 mminutou

VideoHosté Událostí, komentářů probrali zahraniční vysílání Českého rozhlasu

Před devadesáti lety začalo zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Výročí si Český rozhlas připomíná speciální výstavou v galerii Vinohradská 12 a také dokumentárním seriálem Praha volá svět. O budoucnosti zahraničního vysílání se však nyní diskutuje na politické úrovni. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) navrhuje snížení jeho rozpočtu téměř o čtvrtinu. V Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou se tématu věnovali generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a vedoucí německé redakce v Radio Prague International Till Janzer.
před 6 mminutami

Ceny plynu a ropy dál prudce rostou

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se kvůli dopadům války na Blízkém východě prudce zvyšuje a v úterý ráno se dostala na 56 eur (1360 korun) za megawatthodinu (MWh). K růstu přispívá zpráva, že Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Kvůli obavám o dodávky z Blízkého východu výrazně rostou i ceny ropy. Brent v úterý dopoledne přidává čtyři procenta na téměř 81 dolarů za barel.
09:46Aktualizovánopřed 13 mminutami

VideoVláda zareagovala okamžitě, říká Vondráček. Lipavský kritizuje její komunikaci

Čechy v Jordánsku vyzvedne repatriační letoun až v úterý, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a to kvůli uzavření vzdušného prostoru v zemi. Repatriace se pak týká i Egypta a Ománu. „Jsem rád, že se vláda a opozice shodnou, že je potřeba se postarat o české občany. Jsem velmi zdrženlivý v tom, abych komentoval konkrétní kroky, (...) jak danou situaci vyřešit,“ uvedl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Kritický je ale ke komunikaci kabinetu. „Vláda zareagovala okamžitě, převládá racionální duch a snažíme se pomáhat. Je zbytečné kritizovat vládu, že snad měla být v něčem rychlejší,“ sdělil místopředseda poslaneckého klubu ANO Radek Vondráček. O situaci na Blízkém východě debatovali také europoslanec Jan Farský (STAN) a místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD).
před 1 hhodinou

Americká ambasáda v Rijádu se stala terčem íránského dronového útoku

Ambasádu Spojených států v Rijádu v noci na úterý zasáhly dva drony, což způsobilo menší požár a hmotné škody malého rozsahu, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany Saúdské Arábie. Americká televize Fox News uvedla, že v budově ambasády v době útoku nikdo nebyl a že na komplex zaútočil Írán pomocí dronů. Americké ministerstvo zahraničí nařídilo evakuaci zaměstnanců svých ambasád a jejich rodin v Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, Iráku a Jordánsku.
01:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút

Izraelské letectvo v úterý ráno oznámilo, že zahájilo vlnu rozsáhlých úderů proti Íránu a Hizballáhu. Izrael naopak čelil dalšímu íránskému raketovému útoku. Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a Spojené státy a Izrael jim pro to zajišťují podmínky.
03:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer

Izraelská tajná služba se nabourala do dopravních kamer v Teheránu, aby mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. S odkazem na informované zdroje o tom napsal deník Financial Times (FT). Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.
před 10 hhodinami
Načítání...