Kvůli situaci na Blízkém východě se sejde bezpečnostní rada, projedná repatriace


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí v 7:00 sejde Bezpečnostní rada státu (BRS). Zabývat se bude repatriací Čechů z oblasti i připraveností státu na možný vývoj. Zasedání svolal premiér Andrej Babiš (ANO) po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno. Babiš v neděli řekl, že do Ománu v pondělí odletí pro české občany čtyři letadla společnosti Smartwings, do každého z nich se vejde až 189 cestujících.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak USA udeřily větší silou.

Podle premiéra se bezpečnostní rada zaměří na možnosti repatriací Čechů z regionu či připravenost státu, záchranného systému a zpravodajských služeb na další vývoj. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) se bude jednat třeba o případném zesílení ochrany určitých objektů či o dopadech na ceny plynu a ropy.

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Prezident Petr Pavel se jednání bezpečnostní rady státu nezúčastní, prezidentská kancelář tam ale bude mít svého zástupce, který bezprostředně bude hlavu státu informovat, sdělil prezidentův mluvčí Filip Platoš.

Na Blízkém východě jsou tisíce Čechů

V zemích Blízkého východu jsou podle systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd tisíce Čechů. Zhruba 3500 zapsaných bylo v neděli před polednem podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) ve Spojených arabských emirátech, dalších 900 v Ománu, stovky pak v Jordánsku a Izraeli, stovka v Saúdské Arábii, a desítky v dalších zemích. V Íránu byli čtyři čeští občané. Návrat komplikuje uzavření vzdušného prostoru v regionu. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková sdělila, že v pondělí letecká společnost obnoví lety do Ománu, kam vypraví čtyři lety. Letecké spojení do Izraele a Spojených arabských emirátů zatím není možné kvůli uzavření vzdušného prostoru nad oběma zeměni.

Česko je podle Babiše připraveno využít i letoun Casa z Egypta, kam by se mohli Češi pobývající v Izraeli přepravit autobusy. Macinka řekl, že Česko připravuje dva airbusy a osm letounů Casa. Ministerstvo zahraničí v neděli doporučilo, aby se lidé sami nepřesouvali, setrvali na místě a sledovali tamní bezpečnostní pokyny.

Přetížené linky, plné hotely. Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety
Obří letouny čekající na letišti v Denpasaru na Bali

Někteří opoziční politici poukazovali na to, že se bezpečnostní rada schází až po víkendu, dva dny po začátku americko-izraelské vojenské operace. Například exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) řekl, že by očekával svolání hned na sobotní večer. Macinka kritiku odsoudil.

Výběr redakce

Trump souhlasí s jednáním. Další země zvažují údery na Írán

Trump souhlasí s jednáním. Další země zvažují údery na Írán

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE

Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Štáb ČT natáčel v podzemní porodnici v Ruskem terorizovaném Chersonu

Štáb ČT natáčel v podzemní porodnici v Ruskem terorizovaném Chersonu

před 5 hhodinami
Nejméně 23 lidí zemřelo v Pákistánu. Dav vpadl na konzulát USA v Karáčí

Nejméně 23 lidí zemřelo v Pákistánu. Dav vpadl na konzulát USA v Karáčí

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Údery Izraele a USA zabily desítky íránských představitelů

Údery Izraele a USA zabily desítky íránských představitelů

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Přetížené linky, plné hotely. Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Přetížené linky, plné hotely. Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kvůli situaci na Blízkém východě se sejde bezpečnostní rada, projedná repatriace

Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí v 7:00 sejde Bezpečnostní rada státu (BRS). Zabývat se bude repatriací Čechů z oblasti i připraveností státu na možný vývoj. Zasedání svolal premiér Andrej Babiš (ANO) po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno. Babiš v neděli řekl, že do Ománu v pondělí odletí pro české občany čtyři letadla společnosti Smartwings, do každého z nich se vejde až 189 cestujících.
před 35 mminutami

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings pro české občany, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Obnovení spojení s Ománem potvrdila agentuře ČTK i letecká společnost. Babiš v neděli mluvil také o tom, že Praha je připravena vyslat lety do Egypta pro Čechy v Izraeli. Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude v pondělí ráno jednat Bezpečnostní rada státu.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoVotápek nemá s úderem na Írán problém. Může založit velký požár, míní Svoboda

Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti) míní, že existuje mnoho důvodů k tomu, aby západní svět udeřil na íránský režim, který ničil nejen vlastní lidi, ale byl i hrozbou pro mezinárodní pořádek. „Já s tím úderem, přestože je v rozporu s mezinárodním právem, velký problém nemám, zvlášť pokud se podaří svrhnout íránský režim,“ řekl. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) není pochyb o tom, že došlo k porušení mezinárodního práva. Zda byly důvody americko-izraelského úderu na Írán zcela oprávněné, nedokáže říct, protože není známý konkrétní cíl operace. „Je to pocit nejistoty, protože další oheň, který se rozhořel, může založit velký požár. A každý další konflikt je horší. To, co ve mně budí nejistotu, je, že nevidím scénář tohoto útoku,“ uvedl Svoboda. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou bylo také dosažení míru na Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi.
před 5 hhodinami

Přetížené linky, plné hotely. Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Z Letiště Václava Havla v Praze od rána neodletěly desítky letadel, všechny právě do zemí v oblasti. Podle agentury AP se cestující o nové letenky přetahují.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Buď se režim do 48 hodin rozpadne, nebo gardy nastolí diktaturu, míní Macinka

Buď se íránský režim do 48 hodin rozpadne, nebo vedení převezmou tamní revoluční gardy a začne vojenská diktatura, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou podle něj probouzet. Česko okamžitě posílilo ostrahu určitých míst, dodal Macinka. Podle opozičního europoslance Alexandra Vondry (ODS) není budoucnost Íránu otázkou příštích 48 hodin a lidé mají šanci na změnu režimu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoŠkrty v kultuře vyvolaly rozruch. Umělci se obávají o budoucnost institucí

Vláda Andreje Babiše (ANO) letos snižuje rozpočet ministerstvu kultury oproti loňsku o dvanáct procent. Umělci, divadelníci i třeba lidé na literární scéně se tak obávají o osud svých institucí. Týká se to například i literárního časopisu Host, který se spoléhá na veřejné zdroje – podporuje ho město Brno, ale třeba i ministerstvo kultury. „Čtyřicet procent už je opravdu hodně. Už myslím, že byste musel uvažovat o zrušení úvazků, že se časopis bude tisknout na horší papír, nebo vydáte méně čísel ročně,“ uvedl šéfredaktor časopisu Host Jan Němec. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zprávy o čtyřicetiprocentním škrtu označil za dezinformace. V příštích dnech chce ministerstvo s profesními asociacemi o škrtech v rozpočtu jednat.
před 20 hhodinami

Z Blízkého východu se nyní repatriační let neplánuje, řekl Macinka

V destinacích Blízkého východu se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je prioritou zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se nacházejí v Íránu. Žádný repatriační let z Blízkého východu v tuto chvíli neplánuje, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ČT. Nejvíce Čechů je v Dubaji, kde jich je hlášeno 2,5 tisíce.
28. 2. 2026Aktualizováno28. 2. 2026

Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů

K maximální zdrženlivosti, ochraně civilního obyvatelstva a dodržování mezinárodního práva v souvislosti s vývojem po útoku USA a Izraele na Írán ve společném prohlášení vyzvali předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk útok na Írán odsoudil a vyzval všechny strany, aby se vrátily k jednání. Na žádost Francie se také sešla Rada bezpečnosti OSN. V neděli spolu přes video budou hovořit unijní ministři zahraničí.
28. 2. 2026Aktualizováno28. 2. 2026
Načítání...