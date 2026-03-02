Kvůli situaci na Blízkém východě se sejde bezpečnostní rada, projedná repatriace

Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí v 7:00 sejde Bezpečnostní rada státu (BRS). Zabývat se bude repatriací Čechů z oblasti i připraveností státu na možný vývoj. Zasedání svolal premiér Andrej Babiš (ANO) po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno. Babiš v neděli řekl, že do Ománu v pondělí odletí pro české občany čtyři letadla společnosti Smartwings, do každého z nich se vejde až 189 cestujících.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak USA udeřily větší silou.
Podle premiéra se bezpečnostní rada zaměří na možnosti repatriací Čechů z regionu či připravenost státu, záchranného systému a zpravodajských služeb na další vývoj. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) se bude jednat třeba o případném zesílení ochrany určitých objektů či o dopadech na ceny plynu a ropy.
Prezident Petr Pavel se jednání bezpečnostní rady státu nezúčastní, prezidentská kancelář tam ale bude mít svého zástupce, který bezprostředně bude hlavu státu informovat, sdělil prezidentův mluvčí Filip Platoš.
Na Blízkém východě jsou tisíce Čechů
V zemích Blízkého východu jsou podle systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd tisíce Čechů. Zhruba 3500 zapsaných bylo v neděli před polednem podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) ve Spojených arabských emirátech, dalších 900 v Ománu, stovky pak v Jordánsku a Izraeli, stovka v Saúdské Arábii, a desítky v dalších zemích. V Íránu byli čtyři čeští občané. Návrat komplikuje uzavření vzdušného prostoru v regionu. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková sdělila, že v pondělí letecká společnost obnoví lety do Ománu, kam vypraví čtyři lety. Letecké spojení do Izraele a Spojených arabských emirátů zatím není možné kvůli uzavření vzdušného prostoru nad oběma zeměni.
Česko je podle Babiše připraveno využít i letoun Casa z Egypta, kam by se mohli Češi pobývající v Izraeli přepravit autobusy. Macinka řekl, že Česko připravuje dva airbusy a osm letounů Casa. Ministerstvo zahraničí v neděli doporučilo, aby se lidé sami nepřesouvali, setrvali na místě a sledovali tamní bezpečnostní pokyny.
Někteří opoziční politici poukazovali na to, že se bezpečnostní rada schází až po víkendu, dva dny po začátku americko-izraelské vojenské operace. Například exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) řekl, že by očekával svolání hned na sobotní večer. Macinka kritiku odsoudil.