Na Blízkém východě je několik tisíc Čechů


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V destinacích Blízkého východu se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je prioritou zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se nacházejí v Íránu.

Kvůli bezpečnostním omezením po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti s izraelsko-americkými útoky na Írán a odvetnými íránskými útoky v oblasti bylo z Letiště Václava Havla v Praze zrušeno zatím pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.

Írán, Izrael a Irák ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a SAE. Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz, informovala agentura Reuters.

Při útocích byli zabiti íránský ministr obrany a velitel revolučních gard, píše Reuters
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Podle Papeže se v zemích Blízkého východu nachází několik tisíc Čechů. „Určitě to ovlivňuje několik tisíc lidí, ať už těch, kteří jsou přímo v těch destinacích, nebo destinacích, které jsou spojené přes Arabské emiráty, popřípadě Katar,“ sdělil Papež.

Místopředseda ACK uvedl, že cestovní kanceláře mají vůči českým občanům v těchto destinacích zákonnou povinnost poskytnout potřebnou pomoc po dobu tří dnů. „To bychom určitě dodrželi, a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet,“ uvedl Papež. Podle něj se budou snažit o klienty postarat v rámci možností, které mají, a situaci průběžně vyhodnocovat podle vývoje událostí a otevírání leteckých koridorů. „Těžko se dá teď predikovat, co bude,“ dodal.

Například mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná se nyní nachází v Dubaji. „Jsem aktuálně v lokaci Džumeira, byly tu kolem našeho času 13:40 slyšet dva větší otřesy. Samozřejmě všichni sledujeme Gulf News. Všimla jsem si, že je zavřený vzdušný prostor, situaci sleduji,“ řekla Šťastná. „Pláž je vlastně plná, my jsme jenom reagovali v nějaký ten moment, kdy jsme slyšeli ty dva otřesy,“ doplnila s tím, že zvýšené množství jednotek či bezpečnostních složek v oblasti nezaznamenala.

Izrael a Spojené státy zahájily útok proti Íránu v sobotu ráno. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nachází,“ napsal Babiš.

V Íránu jsou registrovaní tři Češi

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) sdělil, že letecký prostor Íránu je uzavřený, a Česko proto zatím evakuační lety neplánuje. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod. V Íránu jsou podle systému Drozd momentálně registrováni tři Češi, kteří dostali informace, jak se během konfliktu zachovat.

Ministerstvo zahraničí má v Íránu několik svých lidí, sdělil předseda odboru Blízkého východu ministerstva zahraničí Petr Hladík. Odmítl ale uvést jejich přesný počet. „Na místě jsou příslušníci Policie České republiky, konkrétně z Útvaru rychlého nasazení. Jejich pomoc je zejména v takových situacích naprosto klíčová,“ dodal.

Hladík rovněž vyzval lidi, kteří se plánují vydat na Blízký východ, aby se vyhnuli všem cestám, které jsou zbytné.

Opoziční politici považují pokus o zastavení jaderného programu za správný či pochopitelný

„Írán dlouhodobě vyhrožuje ostatním zemím v regionu, snaží se vyvinout jaderné zbraně, porušuje mezinárodní bezpečnostní dohody a vraždí vlastní obyvatelstvo. Patří tak k jedněm z nejodpornějších režimů na světě. Pohnutá historie islámského státu je plná represí a krve. Pokud izraelské a americké údery přispějí k tomu, aby íránský režim padl, bude to jedině dobře – pro obyvatelstvo Íránu i pro mezinárodní společenství,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka. Popřál lidem v Íránu svobodu.

Podle bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je situace mimořádně vážná a může mít zásadní dopady na bezpečnost regionu i mezinárodní stabilitu. „Česko musí důsledně podporovat deeskalaci, ochranu civilního obyvatelstva a respekt k mezinárodnímu právu,“ sdělil Dvořák. Podle něj by rozšiřování konfliktu nebylo v zájmu Evropy ani našich partnerů. „Babišova vláda by měla neprodleně sdělit, jaké kroky podniká k ochraně českých občanů a jaký postoj bude Česko prosazovat na půdě EU a NATO,“ uvedl exministr.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, podporuje ozbrojené milice a usiluje o rozvoj jaderných kapacit. Označil to za nepřijatelné. „Zároveň však platí, že každý další krok směrem k otevřené válce nese obrovská rizika, od humanitárních dopadů přes možné uzavření Hormuzského průlivu až po otřesy světové ekonomiky,“ sdělil Hřib. Dlouhodobé řešení podle něj může přinést jen diplomacie. Poukázal i na to, že „Spojené státy již podruhé v tomto roce sáhly k řešení v rozporu s mezinárodním právem“.

„Všichni jsme viděli, jak je íránský režim schopný chovat se k vlastním lidem – střílení do protestujících a tisíce mrtvých. Jak by se asi Ajatolláh zachoval ke svému úhlavnímu nepříteli Izraeli, kdyby dokázal dokončit svůj jaderný program? Nedivím se Izraeli s USA, že to nechtějí zjistit,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Doufá, že se podaří vojenské cíle rychle zneškodnit a konflikt skončí.

Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška je preventivní úder Izraele a USA vzhledem k dlouhodobé hrozbě a jednání režimu pochopitelný. „Teď je klíčové maximalizovat tlak na režim, minimalizovat civilní ztráty a dosáhnout zastavení íránského jaderného programu – ideálně i dosáhnout politické změny v Teheránu,“ dodal.

Výběr redakce

Při útocích byli zabiti íránský ministr obrany a velitel revolučních gard, píše Reuters

Při útocích byli zabiti íránský ministr obrany a velitel revolučních gard, píše Reuters

07:35Aktualizovánopřed 10 mminutami
Izraelem opakovaně znějí sirény

Izraelem opakovaně znějí sirény

09:40Aktualizovánopřed 12 mminutami
Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

10:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Arabské země hlásí exploze a vyhrazují si právo na odvetu

Arabské země hlásí exploze a vyhrazují si právo na odvetu

10:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

před 5 hhodinami
Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

před 11 hhodinami
Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Na Blízkém východě je několik tisíc Čechů

V destinacích Blízkého východu se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je prioritou zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se nacházejí v Íránu.
před 4 mminutami

Při útocích byli zabiti íránský ministr obrany a velitel revolučních gard, píše Reuters

Tři zdroje agentuře Reuters potvrdily, že při izraelských útocích byli zabiti íránský ministr obrany Amír Násirzádech a velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr. Americký prezident Donald Trump ráno oznámil, že americká armáda zahájila „velkou bojovou operaci v Íránu“. USA podle něj zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Ještě předtím údery oznámil izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Podle Reuters země cílily i na íránského prezidenta a duchovního vůdce. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Írán v odvetě vypálil rakety na Izrael a na americké základny na Blízkém východě.
07:35Aktualizovánopřed 10 mminutami

Izraelem opakovaně znějí sirény

Írán v reakci na útoky na své území vypálil na Izrael balistické rakety, oznámila izraelská armáda. Před 13:30 SEČ agentura Reuters s odkazem na izraelskou armádu informovala o další vlně, zemí zní opakovaně sirény. Izraelci prostřednictvím výstražného systému dostávají do mobilních telefonů varování s instrukcí, aby se uchýlili do krytů. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.
09:40Aktualizovánopřed 12 mminutami

Je to nevyprovokovaná a nelegitimní válka, řekl Arakčí. Hamás vyzval k jednotě

Izraelské a americké údery na Írán označil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí za nevyprovokovanou a nelegitimní válku bez opory v právu. Již dříve íránská diplomacie upozornila, že údery přišly v době, kdy jednala se Spojenými státy. Ománská diplomacie, která tyto rozhovory zprostředkovávala, zahájení úderů kritizovala. Palestinské teroristické hnutí Hamás útoky na Írán odsoudilo a vyzvalo muslimský svět k jednotě.
před 24 mminutami

Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

V reakci na útok proti Íránu sdělil premiér Andrej Babiš (ANO), že prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se v zemi ještě nachází. Politici opozičních stran považují americké a izraelské údery k zastavení íránského jaderného programu za správné či pochopitelné. Pokud přispějí k pádu íránského režimu, bude to dobře pro obyvatele i mezinárodní společenství, sdělil předseda opoziční ODS Martin Kupka. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib míní, že je nešťastné, že USA postupují v rozporu s mezinárodním právem.
10:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Arabské země hlásí exploze a vyhrazují si právo na odvetu

V Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátech (SAE) se ozvaly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery. Bahrajn uvedl, že terčem útoku se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království. Kuvajt, Katar a SAE si vyhradily právo na údery odpovědět. V Abú Dhabí je podle místních zdrojů jeden mrtvý po zásahu šrapnelem.
10:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aerolinky ruší lety do oblasti Perského zálivu

Letecké společnosti v reakci na údery na Írán a odvetné útoky v regionu ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá. Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz. Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.
12:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

„Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet,“ uvedl americký prezident Donald Trump poté, co USA společně s Izraelem zaútočily na Írán. „Po 47 let íránský režim skandoval ,Smrt Americe‘ a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích,“ řekl Trump. Dodal, že Írán je státním sponzorem terorismu číslo jedna. „Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.
před 5 hhodinami
Načítání...