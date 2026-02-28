Na Blízkém východě je několik tisíc Čechů

V destinacích Blízkého východu se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je prioritou zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se nacházejí v Íránu.
Kvůli bezpečnostním omezením po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti s izraelsko-americkými útoky na Írán a odvetnými íránskými útoky v oblasti bylo z Letiště Václava Havla v Praze zrušeno zatím pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.
Írán, Izrael a Irák ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a SAE. Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz, informovala agentura Reuters.
Podle Papeže se v zemích Blízkého východu nachází několik tisíc Čechů. „Určitě to ovlivňuje několik tisíc lidí, ať už těch, kteří jsou přímo v těch destinacích, nebo destinacích, které jsou spojené přes Arabské emiráty, popřípadě Katar,“ sdělil Papež.
Místopředseda ACK uvedl, že cestovní kanceláře mají vůči českým občanům v těchto destinacích zákonnou povinnost poskytnout potřebnou pomoc po dobu tří dnů. „To bychom určitě dodrželi, a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet,“ uvedl Papež. Podle něj se budou snažit o klienty postarat v rámci možností, které mají, a situaci průběžně vyhodnocovat podle vývoje událostí a otevírání leteckých koridorů. „Těžko se dá teď predikovat, co bude,“ dodal.
Například mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná se nyní nachází v Dubaji. „Jsem aktuálně v lokaci Džumeira, byly tu kolem našeho času 13:40 slyšet dva větší otřesy. Samozřejmě všichni sledujeme Gulf News. Všimla jsem si, že je zavřený vzdušný prostor, situaci sleduji,“ řekla Šťastná. „Pláž je vlastně plná, my jsme jenom reagovali v nějaký ten moment, kdy jsme slyšeli ty dva otřesy,“ doplnila s tím, že zvýšené množství jednotek či bezpečnostních složek v oblasti nezaznamenala.
Izrael a Spojené státy zahájily útok proti Íránu v sobotu ráno. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nachází,“ napsal Babiš.
V Íránu jsou registrovaní tři Češi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) sdělil, že letecký prostor Íránu je uzavřený, a Česko proto zatím evakuační lety neplánuje. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod. V Íránu jsou podle systému Drozd momentálně registrováni tři Češi, kteří dostali informace, jak se během konfliktu zachovat.
Ministerstvo zahraničí má v Íránu několik svých lidí, sdělil předseda odboru Blízkého východu ministerstva zahraničí Petr Hladík. Odmítl ale uvést jejich přesný počet. „Na místě jsou příslušníci Policie České republiky, konkrétně z Útvaru rychlého nasazení. Jejich pomoc je zejména v takových situacích naprosto klíčová,“ dodal.
Hladík rovněž vyzval lidi, kteří se plánují vydat na Blízký východ, aby se vyhnuli všem cestám, které jsou zbytné.
Opoziční politici považují pokus o zastavení jaderného programu za správný či pochopitelný
„Írán dlouhodobě vyhrožuje ostatním zemím v regionu, snaží se vyvinout jaderné zbraně, porušuje mezinárodní bezpečnostní dohody a vraždí vlastní obyvatelstvo. Patří tak k jedněm z nejodpornějších režimů na světě. Pohnutá historie islámského státu je plná represí a krve. Pokud izraelské a americké údery přispějí k tomu, aby íránský režim padl, bude to jedině dobře – pro obyvatelstvo Íránu i pro mezinárodní společenství,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka. Popřál lidem v Íránu svobodu.
Podle bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je situace mimořádně vážná a může mít zásadní dopady na bezpečnost regionu i mezinárodní stabilitu. „Česko musí důsledně podporovat deeskalaci, ochranu civilního obyvatelstva a respekt k mezinárodnímu právu,“ sdělil Dvořák. Podle něj by rozšiřování konfliktu nebylo v zájmu Evropy ani našich partnerů. „Babišova vláda by měla neprodleně sdělit, jaké kroky podniká k ochraně českých občanů a jaký postoj bude Česko prosazovat na půdě EU a NATO,“ uvedl exministr.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, podporuje ozbrojené milice a usiluje o rozvoj jaderných kapacit. Označil to za nepřijatelné. „Zároveň však platí, že každý další krok směrem k otevřené válce nese obrovská rizika, od humanitárních dopadů přes možné uzavření Hormuzského průlivu až po otřesy světové ekonomiky,“ sdělil Hřib. Dlouhodobé řešení podle něj může přinést jen diplomacie. Poukázal i na to, že „Spojené státy již podruhé v tomto roce sáhly k řešení v rozporu s mezinárodním právem“.
„Všichni jsme viděli, jak je íránský režim schopný chovat se k vlastním lidem – střílení do protestujících a tisíce mrtvých. Jak by se asi Ajatolláh zachoval ke svému úhlavnímu nepříteli Izraeli, kdyby dokázal dokončit svůj jaderný program? Nedivím se Izraeli s USA, že to nechtějí zjistit,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Doufá, že se podaří vojenské cíle rychle zneškodnit a konflikt skončí.
Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška je preventivní úder Izraele a USA vzhledem k dlouhodobé hrozbě a jednání režimu pochopitelný. „Teď je klíčové maximalizovat tlak na režim, minimalizovat civilní ztráty a dosáhnout zastavení íránského jaderného programu – ideálně i dosáhnout politické změny v Teheránu,“ dodal.
