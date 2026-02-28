Íránská média tvrdí, že USA a Izrael zasáhly dívčí školu

Íránská státem provozovaná média podle agentury DPA informují o leteckém útoku na dívčí školu v jižním Íránu. Obětí má podle nich být 85, přičemž další desítky lidí údajně utrpěly zranění. Zároveň také informovala o útoku na tělocvičnu ve městě Lámerd. Média v teokratickém státu, kde vládne přísná cenzura a režim ajatolláha Alího Chameneího tvrdě potlačuje jakoukoliv opozici, útok přičetla Izraeli a Spojeným státům. Podle íránského Červeného půlměsíce bylo při útocích v Íránu zabito nejméně 201 lidí. Informace nelze nezávisle ověřit.
„Tato škola byla přímým cílem útoku,“ napsala íránská agentura Tasním. Podle ní bylo v době zásahu asi 170 žaček. Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že zasažen byl první stupeň dívčí školy ve městě Mínáb. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, uvedla agentura DPA.
Íránský prezident Masúd Pezeškján údajný útok označil za barbarský čin a další temnou stránku nesčetných zločinů spáchaných agresory. Tamní režim, jehož je představitelem, před několika týdny tvrdě potlačoval protesty, které si podle íránské organizace na ochranu lidských práv HRANA vyžádaly přes sedm tisíc obětí, přičemž HRANA stále prověřuje dalších téměř dvanáct tisíc případů a jiné odhady hovoří o více než třiceti tisících obětí a statisících raněných.
Spojené státy v sobotu ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, i když je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac údery označil za preventivní útok.
Írán v odvetě zahájil útoky proti Izraeli a americkým základnám v regionu.