Íránská média tvrdí, že USA a Izrael zasáhly dívčí školu


28. 2. 2026Aktualizováno28. 2. 2026|Zdroj: ČTK

Íránská státem provozovaná média podle agentury DPA informují o leteckém útoku na dívčí školu v jižním Íránu. Obětí má podle nich být 85, přičemž další desítky lidí údajně utrpěly zranění. Zároveň také informovala o útoku na tělocvičnu ve městě Lámerd. Média v teokratickém státu, kde vládne přísná cenzura a režim ajatolláha Alího Chameneího tvrdě potlačuje jakoukoliv opozici, útok přičetla Izraeli a Spojeným státům. Podle íránského Červeného půlměsíce bylo při útocích v Íránu zabito nejméně 201 lidí. Informace nelze nezávisle ověřit.

„Tato škola byla přímým cílem útoku,“ napsala íránská agentura Tasním. Podle ní bylo v době zásahu asi 170 žaček. Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že zasažen byl první stupeň dívčí školy ve městě Mínáb. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, uvedla agentura DPA.

Arabské země hlásí exploze a vyhrazují si právo na odvetu
Kouř v bahrajnském hlavním městě Manáma stoupá poté, co byly slyšet silné výbuchy

Íránský prezident Masúd Pezeškján údajný útok označil za barbarský čin a další temnou stránku nesčetných zločinů spáchaných agresory. Tamní režim, jehož je představitelem, před několika týdny tvrdě potlačoval protesty, které si podle íránské organizace na ochranu lidských práv HRANA vyžádaly přes sedm tisíc obětí, přičemž HRANA stále prověřuje dalších téměř dvanáct tisíc případů a jiné odhady hovoří o více než třiceti tisících obětí a statisících raněných.

Spojené státy v sobotu ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, i když je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac údery označil za preventivní útok.

Následky amerických a izraelských úderů na íránskou vojenskou základnu u města Konarak a pohled na Teherán

Írán v odvetě zahájil útoky proti Izraeli a americkým základnám v regionu.

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, oznámil Londýn

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody. Podle agentury Reuters jde o první útok na britské vojenské zařízení od raketového útoku libyjských ozbrojenců z roku 1986 a znamená výrazné vyhrocení současného blízkovýchodního konfliktu.
04:46AktualizovánoPrávě teď

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořský Brent se dostal nad 82 dolarů (zhruba 1684 korun) za barel, než růst mírně polevil. V důsledku íránských odvetných útoků byla totiž narušena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu, naopak akcie padají.
07:59Aktualizovánopřed 8 mminutami

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, říká tamní úřad

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters s odkazem na kuvajtský resort obrany. Washington se k události zatím nevyjádřil. Íránská armáda mezitím oznámila, že zaútočila na americkou leteckou základnu v Kuvajtu a na plavidla v Indickém oceánu.
09:08Aktualizovánopřed 9 mminutami

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Vláda vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo kabinet nabídne dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
01:38Aktualizovánopřed 23 mminutami

Jeruzalém i Tel Aviv hlásí nové exploze

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země. Exploze hlásí i Bahrajn a Spojené arabské emiráty.
08:30Aktualizovánopřed 33 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali útok na Írán

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali americko-izraelský úder na Írán. Hovořili také o postoji českých vládních politiků k ruské válce na Ukrajině a k výdajům na zbrojení nebo o kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Pozvání přijali ekonom a místopředseda Republicans Overseas Czech Republic Marek Koten, šéfredaktor Echo24 Dalibor Balšínek, hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková a komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 46 mminutami

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu.
02:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump je otevřený jednání. Další země zvažují údery na Írán

Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů, řekl v rozhovoru pro časopis The Atlantic. Poznamenal, že k tomu měli přistoupit už dříve. Čekali podle něj příliš dlouho, napsala agentura Reuters. V jiném rozhovoru šéf Bílého domu sdělil, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských činitelů. Operace podle Trumpa bude pokračovat, dokud nebudou splněny její cíle. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s pokračováním úderů počítá.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
