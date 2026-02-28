Teherán je podle Arakčího připraven uklidnit situaci

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí řekl, že Teherán je připraven uklidnit situaci. Dodal, že před začátkem rozhovorů je nutné zastavit útoky. Arakčí oznámil, že momentálně neprobíhá žádná komunikace mezi Teheránem a Washingtonem, ale uvedl, že pokud chtějí USA jednat, vědí, jak se spojit s íránským režimem. Ománská diplomacie, která předtím zprostředkovávala rozhovory Teheránu a Washingtonu, zahájení úderů kritizovala. Palestinské teroristické hnutí Hamás útoky na Írán odsoudilo a vyzvalo muslimský svět k jednotě.
Americký prezident Donald Trump v sobotu ráno odůvodnil útoky na Írán tím, že Teherán ohrožuje bezpečnost USA a válku označil za vznešenou misi pro budoucnost. Nevyloučil, že při ní zemřou američtí vojáci. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je cílem úderů, které začaly v sobotu na Írán, odstranit existenční hrozbu.
Podle Arákčího se Írán nevzdá svého práva na obohacování uranu, ale vidí možnost uzavřít dohodu, která zaručí, že teheránský jaderný program bude mírový.
Šéf íránské diplomacie novináři americké NBC řekl, že Írán ztratil pár velitelů, ale dodal, že to není žádný problém. Podle Arakčího Teherán nepotřebuje žádnou pomoc a je dostatečně schopný bránit se sám. Ministr dále dodal, že se Írán pouze brání, což je podle něj zcela legitimní a legální. Dříve v sobotu označil Arakčí údery Izraele a USA za nevyprovokovanou a nelegitimní válku bez opory v právu.
V předchozím stanovisku íránské ministerstvo zahraničí poukázalo na to, že útoky začaly v době, kdy vedlo jednání se Spojenými státy. Nepřímé rozhovory zprostředkovával Omán. „Jsem zděšen. Aktivní a vážně míněná jednání byla opět podkopána,“ uvedl ománský ministr zahraničí Badr Busaídí. Vyzval Spojené státy, aby se nenechaly zatáhnout do války, která není jejich.
V jiném prohlášení adresovaném Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům, Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu a Iráku vyzval íránský ministr Arakčí regionální partnery, aby zabránili „zneužívání svého území“ ze strany USA a Izraele k úderům na Írán. Ministr uvedl, že Írán použije „veškeré své vojenské a obranné kapacity“ pro legitimní sebeobranu.
Řada zmíněných zemí čelila v sobotu raketovým útokům z Íránu, na svém území totiž hostí americké vojenské základny. V rámci odvety íránské revoluční gardy vypustily rakety a drony také na Izrael. V souvislosti s tím zemřel jeden člověk ve Spojených arabských emirátech. Zasažené státy daly najevo, že se poradí ohledně reakce na íránské raketové útoky.
Hamás vyzval k jednotě
Teroristické hnutí Hamás útoky odsoudilo a vyzvalo muslimský stát k jednotě. „Vyjadřujeme solidaritu s Islámskou íránskou republikou, která čelí nepřátelským akcím, a vyzýváme k jednotě a solidaritě v arabských a muslimských zemích,“ uvedli teroristé z Hamásu. Obvinili také Izrael a USA, že se snaží vytvořit „Velký Izrael“ na úkor arabských a muslimských zemí.
Izraelsko-americké útoky na Írán kritizovalo i další teroristické hnutí Palestinský islámský džihád, které uvedlo, že Írán má právo na obranu. „Tyto nepřátelské útoky cílí nejen na Írán, ale na všechny země a lidi našeho národa, snaží se zavést nadvládu válečných zločinců,“ uvedl Palestinský islámský džihád podle serveru ToI.
Další spojenec Teheránu, šíitští hútíové v Jemenu, v sobotu oznámili, že obnoví raketové a dronové útoky na námořní trasy a na Izrael, napsal The Times of Israel s odkazem na dva činitele této islamistické skupiny. Podle jednoho z nich by první útok na lodě či na Izrael mohl přijít už v noci. Hútíové ukončili útoky na obchodní plavidla v Rudém moři loni v říjnu po uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem ve válce v Pásmu Gazy.
Obavy z izraelských útoků na svou civilní infrastrukturu kvůli eskalaci konfliktu s Íránem vyjádřil Libanon, jehož premiér Navaf Salám na sociální síti X napsal, že vláda nebude akceptovat, aby kdokoli zatahoval zemi do dobrodružství, která ohrožují její bezpečnost. Krátce před zahájením sobotních útoků na Írán Izrael oznámil, že se zaměřil i na pozice Hizballáhu v jižním Libanonu, které dlouhodobě ostřeluje.
Ve středu nejmenovaný představitel Hizballáhu agentuře AFP řekl, že Hizballáh v případě „omezených“ amerických úderů proti Íránu vojensky nezasáhne, ale za „červenou linii“ bude považovat útok na nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího. Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu i na Chameneího či íránského prezidenta Masúda Pezeškjána. Izraelská stanice Channel 12 uvedla, že Chameneího palác byl při útoku zcela zničen. Podle nepotvrzených zdrojů ale Chameneí zřejmě v Teheránu v té době nebyl.