Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Společnost Anthropic se obrátí na soud. Reaguje tím na rozhodnutí ministerstva obrany USA, které ji označilo za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Firma v pátek nevyhověla jeho požadavkům týkajícím se používání umělé inteligence (AI). Americký prezident Donald Trump krátce před tím uvedl, že nařídil federálním úřadům postupně ukončit využívání jejích AI technologií.

Společnost vyvíjející chatbot Claude ve sporu s Pentagonem nesouhlasila, aby její technologie byly využívány pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Podle šéfa firmy Daria Amodeie využití AI v těchto oblastech může podkopávat demokratické hodnoty. Ministr obrany Pete Hegseth dal firmě tento týden ultimátum, aby do pátku armádě umožnila používat své produkty bez omezení, která mají běžní uživatelé.

„Nepotřebujeme to, nechceme to a už s nimi nebudeme spolupracovat,“ napsal v pátek Trump. Většina úřadů podle něho má ukončit spolupráci s firmou ihned. Pentagon však má šestiměsíční přechodné období, aby se postupně zbavil jejích technologií.

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu
Prezident USA Donald Trump

Krok podle AP nahrává miliardáři Elonu Muskovi, jehož chatbot Grok plánuje ministerstvo obrany využít a udělit mu přístup k utajovaným informacím.

„S okamžitou platností nesmí žádný kontraktor, dodavatel či smluvní partner spolupracující s armádou Spojených států vstupovat do jakékoli komerční aktivity s firmou Anthropic,“ prohlásil krátce po Trumpovi podle agentury Reuters šéf Pentagonu. Amodei zdůraznil, že dosud bylo označení za bezpečnostní riziko vyhrazené pro protivníky USA a nikdy předtím nebylo použito na americkou společnost.

Firma mluví o zastrašování a trestech

„Žádný způsob zastrašování ani trestů od ministerstva války nás nepřiměje změnit postoj k masovému sledování domácností ani plně autonomním zbraním,“ uvedla firma v prohlášení. Dodala, že se kvůli Hegsethovu rozhodnutí obrátí na soud.

Loni v létě Anthropic získal smlouvu s ministerstvem obrany v hodnotě 200 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun). Spor s Trumpovou administrativou trvá nejméně od podzimu. Klauzule, podle níž se technologie Anthropiku nesmí využívat ke sledování lidí, se mimo jiné dotýká Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Tajné služby USA či imigračních úřadů, uvedl server Semafor.

Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci
Ilustrační grafika

Některé vládní agentury se dostaly do potíží, protože modely Claude od Anthropiku jsou v systému Amazon Web Services GovCloud využívaném americkými úřady jediné špičkové modely schválené pro použití v režimu přísně tajné.

Anthropic má přitom zvláštní službu zaměřenou na zákazníky z národní bezpečnosti. S americkou vládou uzavřel kontrakt, podle něhož poskytuje služby federálním úřadům za symbolický poplatek jeden dolar.

Šéf přední AI firmy varuje před enormními riziky AI
Dario Amodei

