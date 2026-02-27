Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba


Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že se dohodl se svým slovenským protějškem Robertem Ficem (Smer) na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba. Informuje o tom agentura Reuters. Fico řekl novinářům, že součástí inspekční skupiny by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise.

Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.

Dovoz suroviny na Slovensko prostřednictvím Družby Fico označil za výhodnější oproti jiným alternativám. Slovenská rafinerie Slovnaft zahájila po přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu přípravy na dodávky suroviny tankery a dále ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit.

Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy mohly zabránit. Slovensko a Maďarsko v současné situaci uvolnily nouzové zásoby ropy.

Ropovod Družba na území Maďarska

