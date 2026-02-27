Rudý příliv zabíjí v Jižní Africe korýše


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, NASA

Přemnožené mikroskopické mořské řasy zaplavily oceán u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jev známý jako rudý příliv způsobuje hromadný úhyn korýšů a dalších mořských živočichů, informovala agentura AP.

Jihoafrické ministerstvo životního prostředí varovalo obyvatele, aby v postižené oblasti nesbírali a nejedli korýše, neboť by mohli být jedovatí. Na některých plážích nechaly úřady rozmístit policejní příslušníky.

Rudý příliv nastává, když se kolonie řas v oceánu začnou prudce množit. Konkrétně u Jižní Afriky jde o tři druhy takzvaných obrněnek. Tyto řasy dodávají mořské vodě výrazně červený odstín a produkují toxiny, které mohou ve vysoké koncentraci zabíjet ryby a korýše.

V jihoafrických pobřežních oblastech k tomuto dochází poměrně často, letos se v tamních vodách vyskytuje už od začátku ledna, ale tento týden je tento jev mimořádně silný.

Úprk korýšů

Rudý příliv způsobil hromadnou migraci langust druhu Jasus lalandii z oblasti Elands Bay, která se nachází asi 220 kilometrů severně od Kapského města. Langusty se snažily uniknout před toxiny z řas, ale mnoho jich zůstalo mrtvých nebo umírajících na plážích, stejně jako řada rybích druhů.

Různé druhy obrněnek pod mikroskopem
Zdroj: Microorganisms Journal/Isabel Bravo

Langusty jsou v Jihoafrické republice ceněným pokrmem a policie musela z jedné z pláží vyvést více než dvacet lidí, kteří se snažili tyto korýše posbírat, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

