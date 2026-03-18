Víc než polovina kojenců tráví čas u mobilu nebo televize, vyplývá z průzkumu

Celkem padesát pět procent dětí mladších než dvanáct měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje čtyřicet jedna procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to šedesát osm procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2. Podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbory Richtrové jsou čísla výrazně vyšší, než jaká jsou v tomto ohledu doporučení odborníků.
Děti do tří let by podle Richtrové neměly u obrazovek trávit vůbec žádný čas. „Potřebují lidi a plnohodnotně zažít život. U dětí od tří do šesti let doporučujeme čtyřicet minut,“ řekla Richtrová. Obsah, který děti sledují, by měl být klidný, pomalý a laskavý. Rodič by ho měl sledovat s dítětem a v ideálním případě si o něm poté promluvit. „Od šesti do dvanácti let je ideální držet hodinu až dvě, ne víc. Pak se zvyšuje riziko návyku,“ doplnila.
Podle Kamily Kolmanové ze spolku Zvedni hlavu je kromě času důležitý také sledovaný obsah. „Je rozdíl mezi tím, když dítě hodinu sleduje pohádky typu Večerníček, a když hodinu scrolluje rychlá videa na sociálních sítích,“ konstatovala.
Pokud děti tráví před obrazovkami příliš mnoho času, vede to podle Richtrové k tomu, že nejsou schopny správně se vyjádřit nebo vytvořit větu. „Díky technologiím máme skupinu dětí, které mají pseudoautismus. Pokud pasivně konzumují technologie, nemají normální kontakt člověka s člověkem, nemůže se jim vyvíjet jazyk,“ vysvětlila.
Psychické problémy i nadváha
Podle předsedy České pediatrické společnosti Jiřího Bronského jim kromě nadváhy a nedostatku spánku hrozí také psychické potíže. „U starších věkových kategorií pozorujeme v posledních letech obrovský nárůst přijatých dětí na lůžkových odděleních s různými psychickými až psychiatrickými problémy. Týká se to poruchy příjmu potravy, pokusů o sebevraždu, otrav dětí,“ vyjmenoval Bronský.
U nejmenších dětí spočívají rizika především ve špatném osobnostním vývoji. „Není žádný benefit v tom, aby se upřednostňoval styk s digitálním médiem před kontaktem s rodičem,“ varoval Bronský.
Aby děti dobře usnuly a spaly, měly by podle Bronského odložit mobil či tablet asi devadesát minut před usnutím. „Mnohem důležitější ale je, aby prostor, ve kterém spí, byl zcela prost obrazovek. Dítě by nemělo být v noci s mobilem, nemá být v jeho pokoji televize,“ doplnil předseda pediatrické společnosti.
Z průzkumu, kterého se zúčastnilo přes tisíc rodičů dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let, také vyplynulo, že asi 36 procent rodičů obrazovku využívá jako nástroj pro zklidnění dítěte. Bez přítomnosti dospělého obrazovku sleduje 37 procent dětí.
Spolek Zvedni hlavu spolu s Nadací O2 vytvořil desatero, které má rodičům pomoci nastavit doma rozumná pravidla používání technologií. Jeden z bodů nabádá rodiče, aby obrazovku sledovali s dítětem a mohli mu různé situace vysvětlit. Rodiče by také neměli pravidelně uklidňovat rozrušené dítě mobilem. Může to totiž vést k dalším problémům ve vyšším věku. Měli by jít potomkům příkladem a vysvětlovat, proč a kdy mobil sami používají. „Děti nevědí, zda když rodič drží mobil v ruce, tak hraje hru, nebo pracuje,“ uzavřela Kolmanová.