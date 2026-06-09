VideoPlzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V Plzni pokračuje spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky. Město nechalo některé původní kameny opracovat, což část obyvatel a odborné veřejnosti vidí jako znehodnocení historického materiálu. Třeba podle architekta Jana Tomana ztrácí dlažba kompletním přeformátováním historickou hodnotu. Spolku Pěstuj prostor zase scházela před zahájením projektu hlubší veřejná diskuze. Radnice naopak argumentuje mimo jiné větším pohodlím pro handicapované. „V dnešní době, kdy se tam musí pohybovat vozíčkáři či nevidomí, tak dlažba musí splňovat parametry,“ zdůraznil technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Podle radnice si navíc patinu dlažba zachová. Zpátky na náměstí, kde jsou nyní místo žulové dlažby bagry a další stavební technika, by se dlažba mohla vrátit do konce léta.

Výběr redakce

Mexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

VideoMexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

před 21 mminutami
Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

před 36 mminutami
Plzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

VideoPlzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

před 38 mminutami
Za požár rozvodny v německém Reutlingenu zřejmě může žhář, uvedli vyšetřovatelé

Za požár rozvodny v německém Reutlingenu zřejmě může žhář, uvedli vyšetřovatelé

před 1 hhodinou
Brno má další tunel. Pod sídlištěm Kamechy a budou v něm jezdit tramvaje

Brno má další tunel. Pod sídlištěm Kamechy a budou v něm jezdit tramvaje

před 1 hhodinou
Ovlivňování arménských voleb Rusku vyšlo, v parlamentu bude zastoupeno

Ovlivňování arménských voleb Rusku vyšlo, v parlamentu bude zastoupeno

před 2 hhodinami
Reportéři ČT rozpletli příběh restituční kauzy Bečvářův statek

VideoReportéři ČT rozpletli příběh restituční kauzy Bečvářův statek

před 2 hhodinami
Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky

Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Plzeňský kraj

VideoPlzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

V Plzni pokračuje spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky. Město nechalo některé původní kameny opracovat, což část obyvatel a odborné veřejnosti vidí jako znehodnocení historického materiálu. Třeba podle architekta Jana Tomana ztrácí dlažba kompletním přeformátováním historickou hodnotu. Spolku Pěstuj prostor zase scházela před zahájením projektu hlubší veřejná diskuze. Radnice naopak argumentuje mimo jiné větším pohodlím pro handicapované. „V dnešní době, kdy se tam musí pohybovat vozíčkáři či nevidomí, tak dlažba musí splňovat parametry,“ zdůraznil technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Podle radnice si navíc patinu dlažba zachová. Zpátky na náměstí, kde jsou nyní místo žulové dlažby bagry a další stavební technika, by se dlažba mohla vrátit do konce léta.
před 38 mminutami

Armádní techniku i výcvik si na Bahna přišly prohlédnout tisíce lidí

Tisíce lidí od sobotního rána proudily na letošní Den pozemních vojsk Bahna u Strašic na Rokycansku. Největší akce pozemních sil v Česku pro veřejnost představila dynamické ukázky vojenské techniky, z novinek například bojové vozidlo pěchoty CV90 a tank Leopard 2A4. Diváci mohli zhlédnout i historické scény. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá.
6. 6. 2026Aktualizováno6. 6. 2026

Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11, komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Přinášíme přehled nejdůležitějších rekonstrukcí silnic a dálnic, staveb a s nimi spojených dopravních omezení ve všech krajích.
5. 6. 2026

Policie zadržela muže za poškození stožárů. Hrozil výpadek elektřiny v Plzni

Plzeňští kriminalisté stíhají muže za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí. Je podezřelý, že v polovině dubna je poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí Radčice a obchodním centrem Globus. Hrozil výpadek proudu v Plzni. Policisté ho obvinili z obecného ohrožení a z pokusu o poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Soud ho poslal do vazby. Způsobená škoda není přesně vyčíslená, řekla v pondělí policejní mluvčí Pavla Burešová.
1. 6. 2026

Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí

Hasiči především v Jihočeském kraji řešili na mnoha místech následky odpoledních bouřek. Šlo o úklid spadaných větví a čerpání vody ze sklepů. Tisíce lidí v regionu skončily bez elektřiny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v neděli odpoledne napršelo na jihu Čech místy i přes 40 milimetrů. Foukal i silný vítr a padaly kroupy. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do nedělní půlnoci na většině území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje, ale také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu.
31. 5. 2026Aktualizováno31. 5. 2026

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
30. 5. 2026Aktualizováno30. 5. 2026

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
26. 5. 2026Aktualizováno26. 5. 2026

Plzeňská zoo slaví sto let. Chystá rozšíření i vysněný pavilon pro slony

Plzeňská zoologická zahrada slaví sto let od svého založení. Druhá nejdéle fungující zoo v Česku drží prvenství v počtu chovaných zvířat i druhů. Jubilejní sezonu doprovodí řada akcí i vydání historické knihy. Zoo plánuje rozšíření areálu a přiblížila se k realizaci dlouho připravovaného pavilonu pro slony indické.
23. 5. 2026
Načítání...