„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě


před 54 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Bulharská koalice GERB-SDS navrhuje zakázat používání sociálních sítí dětem mladším šestnácti let a omezit jejich využívání až do dosažení plnoletosti. Součástí návrhu jsou také pokuty. Nová pravidla mají podle předkladatelů zajistit větší ochranu dětí v internetovém prostředí.

„Bohužel stále žijeme podle pravidel, která byla vytvořena pro svět bez chytrých telefonů, sociálních sítí a algoritmů. Internet ale není dětské hřiště. Dítě dnes může být vystaveno násilí, sebepoškozování nebo nabádáno k účasti na různých výzvách, které ohrožují jeho zdraví ještě dříve, než se vůbec naučí číst,“ uvedl poslanec Kostadin Angelov z GERB-SDS.

Návrh počítá také s mobilní aplikací pro ověřování věku, takzvanou digitální peněženkou. „Děti nebudou moci systém oklamat, protože ověřování věku bude probíhat bez ohledu na to, zda se přihlásí, jakou mají IP adresu nebo zda používají virtuální privátní síť,“ dodal Angelov.

Návrh podpořila také strana Demokratické Bulharsko. „Diagnóza je správná. Sociální sítě představují problém,“ prohlásil její zástupce Božidar Bojanov. Doplnil, že strana má vlastní návrhy na omezení návykových prvků v designu těchto platforem a před dvěma týdny předložila také návrh zákona o digitálních peněženkách.

Kriticky se naopak vyjádřil Georgi Georgiev ze strany Obrození. Ustanovení týkající se sociálních sítí jsou podle něj příliš vágní a jejich znění umožňuje pravidla obcházet. „Jinými slovy se nyní navrhují mrtvá ustanovení, která nebudou fungovat,“ prohlásil.

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Psychologové zároveň upozorňují jak na rizika úplného zákazu, tak na potřebu hledat vyvážené řešení. „Stále častěji se setkávám se žáky s velmi nízkým sebevědomím, které je způsobeno právě těmito videi zobrazujícími nereálné obrazy. Stále častějším jevem je také kyberšikana,“ upozornila psycholožka Nikoleta Kazaková. Podle ní má smysl učit děti, jak sociální sítě používat bezpečně. „Když dospívajícímu něco vezmete, musíte mu zároveň nabídnout realistickou alternativu,“ dodala.

Podobně se vyjádřila také matka Biljana Kolevová. Děti podle ní používají sociální sítě už dlouho a vytvořily si určitý návyk, takže zavedení omezení bude prý velmi obtížné. Samotný návrh ale považuje za dobrý nápad.

Další z oslovených, Atanas, sdělil, že podle něj „to nebude mít očekávaný účinek, protože lidé si jednoduše najdou způsob, jak zákaz obejít.“

Návrhy nyní projedná bulharské Národní shromáždění.

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Článek napsala Milena Kirovová (BNT), poprvé byl publikován 9. července 2026 17:18 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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