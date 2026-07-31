Noc na Karlštejně a postel na safari. Horko posiluje nocturismus


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK, National Geographic, 3 magazine, BBC, Explore France, Booking.com, ETC, ČT24

Usnout ve venkovní posteli pod hvězdným nebem v Africe. Prohlédnout si Karlštejn po setmění. Nebo se procházet v chladnoucích římských uličkách. Vzestup takzvaného nocturismu pokračuje. Lidé při svých cestách na dovolenou nebo za kulturními zážitky totiž stále častěji prchají před spalujícím denním žárem a odsouvají své aktivity na večerní a noční hodiny.

Ubytovací platforma Booking.com zařadila už před dvěma lety nocturismus (nocturnal tourism neboli noční turismus) do své prognózy cestovního ruchu na další sezonu. Psala tehdy, že téměř dvě třetiny cestovatelů zvažují návštěvu destinací, kde by mohli užasle pozorovat hvězdnou oblohu. Motivací k takzvanému astroturismu pro ně bylo především vidět hvězdy a vesmírné hemžení pokud možno bez rušivého světelného smogu.

Organizace DarkSky, která si dává za cíl chránit „dědictví temné oblohy“, ověřila bezmála tři sta lokalit na šesti kontinentech, které tento požadavek splňují. Česko chybí, ale zápis mají z našich sousedů Německo, Rakousko a Polsko.

Války, katastrofy i přetlak turistů. OECD radí, jak řešit problémy cestovního ruchu
Ilustrační foto

Nicméně nemalý vliv na vzrůstající popularitu astroturismu a vůbec nocturismu měly i obavy z dopadu klimatických změn. Přes polovinu cestovatelů hodlalo upřednostnit noční program ze zcela pragmatického důvodu – aby se vyhnuli vyšším denním teplotám. A ještě o něco více lidí počítalo ze stejného důvodu s plánováním aktivit na večer a brzo ráno. 

Lákají hvězdy, vlci i spaní pod „širákem“

Magazín National Geographic potvrdil na základě údajů od cestovních kanceláří, že poptávka po zážitcích pod pláštíkem tmy vzrůstá. Roli hraje nejspíš i touha zažít něco jedinečného, noční program může navíc nabídnout zas nový pohled na – někdy doslova – provařená místa a památky. Zvláště v době nadměrného turismu. 

Kromě pozorování hvězdného nebe se noční sovy toužící po exotice mohou zabavit výlety na safari za zvířaty, které patří k nočním tvorům. Cestovky nabízí i možnost v parku přespat – a to v pohodlí vyhovující jakékoliv míře zhýčkanosti. Klidně i v posteli pod širým nebem, čemuž jistě napomohlo rozšíření glampingu, tedy luxusního stanování.

Spaní ve včelíně či v jurtě. Luxusní kempování je na vzestupu
Ilustrační fotografie

Jet lze také s baterkou za amazonskými kajmany nebo skandinávskými vlky. A noční turismus přinesl více zakázek rovněž průvodcům za polární září či přivedl pozorovatele za modravým světlem bioluminiscence na Maledivách či v Portoriku.

Časopis 3 Magazine upozorňuje, že nocturismus má i svou – příznačně řečeno – temnou stránku. Rostoucí zájem o noční turistiku totiž může příliš rušit divokou zvěř a zhoršovat světelné znečištění, protože poptávka po zážitcích vede na příslušných místech k výstavbě hotelů či restaurací.

Siesta i pro turisty

Není třeba ovšem jezdit přímo do přírody. I turisticky vyhledávaná města vedou po setmění druhý život. Zvláště ta, která mají dlouhodobou zkušenost s vysokými teplotami. Turisté se tak stále více přizpůsobují rytmu života místních, poznamenává BBC. Dodržují siestu a holdují ponocování, případně si naopak přivstanou. Děje se tak v Seville, Římě, Athénách či Paříži, kde ta nejžádanější historická místa mnohdy mají otevřeno i v podvečer.

Na zvýšenou poptávku po nočních zážitcích už zareagoval třeba oficiální portál francouzského cestovního ruchu, který upozorňuje návštěvníky, že mohou zažít „kouzelný noční moment“ v Louvru nebo v zahradách zámku Versailles.

Koloseum v noci
Zdroj: Reuters/Benvegnu' Guaitoli

Kouzlo noci využívají k umocnění prohlídek i vyhledávané mimoevropské památky, jako je starobylé skalní město Petra v Jordánsku nebo indická hrobka Tádž Mahal, kterou lze navštívit v noci v čase úplňku. Z modernějších zastávek National Geographic zmiňuje nárůst – i díky sociálním sítím – výprav za tokijskými neony, nebo gastrozájezdy na trhy ve východní Asii a Latinské Americe. 

V tuzemsku lze noční atmosféru na jinak po setmění nepřístupných místech zakusit díky všelijakým „nocím“, které jsou obvykle součástí mezinárodní sítě akcí a nejsou reakcí na klimatické změny. Na konci srpna se například koná Hradozámecká noc, v polovině září pak Noc literatury. Na podzim nocování chystají ještě vědci a akademici. Večerní putování středověkými prostory nabízí přes léto také kupříkladu hrad Karlštejn. 

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Dá se předpokládat, že kombinace stále častějších tropických teplot a rostoucího zájmu o noční zážitky povede i pořadatele venkovních kulturních akcí k posunu programu blíže k západu slunce. Kvůli rekordní vlně veder, která zasáhla Evropu na konci letošního června, musel předčasně skončit například obří festival elektronické hudby Defqon. 1 v Nizozemsku. V Česku na vzhůru šplhající rtuť teploměru doplatil třeba hudební projekt houslisty Pavla Šporcla Vltavské varhany. 

Lidé cestují za chladnem

Vysoké teploty už teď ovlivňují cestování nejen posunem zájmu k nočním hodinám. Booking.com na základě dat z letošního ledna tvrdí, že téměř tři čtvrtiny cestovatelů napříč věkovými skupinami při výběru jak destinace, tak termínu zohledňují riziko extrémního počasí, včetně veder. Třetina kvůli tomu neváhala cestu i chvíli před začátkem zrušit.

Získaná data také ukazují posun v chování lidí, pokud jde o obavy z přílišného horka během dovolené – v součtu více než polovina své cestovní plány směřuje spíše mimo hlavní sezonu, za niž se považuje červen až srpen, (a)nebo cíleně hledá místa, kde by mělo být chladněji. Potvrzuje se tak postřeh Evropské komise pro cestovní ruch (ETC), neziskové organizace sdružující národní organizace, z roku 2025, že září se stává silným konkurentem letních měsíců. Poprázdninový výlet plánovalo dvaadvacet procent Evropanů – například kvůli menšímu počtu turistů, lepšímu poměru ceny a kvality a v neposlední řadě mírnějšímu počasí.

Vlna veder ovlivňuje dopravu i akce napříč Evropou
Ilustrační foto

Tento trend se v údajích Booking.com odráží ve vzrůstajícím zájmu o konkrétní země. O zhruba třicet procent narostl celosvětově počet vyhledávání, při nichž lidé zjišťovali možnosti ubytování v Norsku, Finsku a také ve Slovinsku. Jde o čísla srovnávající hlavní sezony v letech 2024 a loni. 

Proměně cestovatelských preferencí se přizpůsobují ubytovatelé, uvádí dále Booking.com. Hotely a další ubytovací místa v „chladnějších“ destinacích mohou těžit ze zvýšené poptávky a prezentovat se jako přívětivější volba pro pobyt. Naopak místa vystavená víc klimatickým rizikům se častěji než dříve musí vyrovnat s předčasnými odjezdy hostů nebo špatnými recenzemi z důvodu nepohodlí. 

První teplotní rekord v pátek padl už před obědem. Čeká se horší horko než ve čtvrtek
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Noc na Karlštejně a postel na safari. Horko posiluje nocturismus

Noc na Karlštejně a postel na safari. Horko posiluje nocturismus

před 8 mminutami
Teplotní rekordy v pátek padly na dvou třetinách stanic

ŽivěTeplotní rekordy v pátek padly na dvou třetinách stanic

12:35Aktualizovánopřed 22 mminutami
Střelu, která dopadla na polské území, vyrobili v Rusku, uvedla prokuratura

Střelu, která dopadla na polské území, vyrobili v Rusku, uvedla prokuratura

před 34 mminutami
Tři čtvrtiny lidí, kteří ve čtvrtek vtrhli do Ceuty, jsou zpět v Maroku

Tři čtvrtiny lidí, kteří ve čtvrtek vtrhli do Ceuty, jsou zpět v Maroku

09:37Aktualizovánopřed 41 mminutami
„Je to špatný plán pro fotbal.“ Blízký poradce šéfa FIFA rezignoval

„Je to špatný plán pro fotbal.“ Blízký poradce šéfa FIFA rezignoval

12:52Aktualizovánopřed 41 mminutami
Trump mluví o dohodě o odzbrojení Hamásu. Izrael ji zatím nepotvrdil

Trump mluví o dohodě o odzbrojení Hamásu. Izrael ji zatím nepotvrdil

01:27Aktualizovánopřed 42 mminutami
V západní části Česka hrozí bouřky, riziko požárů platí pro většinu země

V západní části Česka hrozí bouřky, riziko požárů platí pro většinu země

12:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Macinka chce prozkoumat financování Českých center

Macinka chce prozkoumat financování Českých center

11:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Noc na Karlštejně a postel na safari. Horko posiluje nocturismus

Usnout ve venkovní posteli pod hvězdným nebem v Africe. Prohlédnout si Karlštejn po setmění. Nebo se procházet v chladnoucích římských uličkách. Vzestup takzvaného nocturismu pokračuje. Lidé při svých cestách na dovolenou nebo za kulturními zážitky totiž stále častěji prchají před spalujícím denním žárem a odsouvají své aktivity na večerní a noční hodiny.
před 8 mminutami

K-popoví idolové BTS nestojí o ceny Grammy, vadí jim asijská škatulka

Jedna z celosvětově nejpopulárnějších kapel korejského popu (K-popu) BTS stáhla svou hudbu z příštích amerických cen Grammy. Vyjadřuje tak nesouhlas s tím, že pořadatelé v šedesátém devátém ročníku zavedli novou kategorii pro nejlepší asijský pop. Podle BTS tak asijské popové umělce vyčlenili. Grammy naopak argumentují snahou dát stále oblíbenějšímu žánru prostor, jaký si zaslouží.
před 7 hhodinami

Dovolená v Českém ráji nedopadne podle představ

Chtěli exotiku u moře, nakonec tráví léto v kempu a ve stanu. Předobrazem hlavních hrdinů nové komedie Dovolená v Českém ráji jsou tuzemské rodiny na prázdninových cestách. Film od režiséra a scenáristy Adama Kolomana Rybanského, koprodukovaný ČT, hrají od čtvrtka tuzemská kina.
před 10 hhodinami

Cizinci se učí češtinu kvůli životu v tuzemsku, kultuře i návratu ke kořenům

Cizinci se češtinu učí kvůli studiu, práci nebo životu v tuzemsku, část z nich ale přivedou k jazyku také rodinné kořeny. Při výuce je podle odbornic důležité studenty hned od začátku motivovat ke komunikaci a neděsit je složitou gramatikou. V pořadu 90’ ČT24 o tom hovořily s moderátorkou Nikolou Reindlovou lektorka českého jazyka a literatury v Dijonu Kateřina Malečková a bohemistka Barbora Štindlová z Univerzity Karlovy.
včera v 13:06

VideoFilmové premiéry: Spider-Man, František Skála či Dovolená v Českém ráji

V nové kapitole filmového Spider-Mana s podtitulem Zbrusu nový den zasvětil Peter Parker svůj život ochraně New Yorku na plný úvazek. V hlavní roli se opět představuje Tom Holland. Dalším zahraničním počinem je německo-maďarsko-francouzská koprodukce Tichá přítelkyně. Podmanivá meditace pojednává o vztahu člověka k přírodě, času a smyslu lidské existence. Českou kinematografii zastupuje komedie Dovolená v Českém ráji, v níž se manželé vydají na prázdniny s cílem zachránit svůj vztah. V hlavních rolích účinkují Tomáš Jeřábek a Magdaléna Borová. A do kin vstupuje také dokument Veřejný prostor Františka Skály zachycující jednu z nejvýraznějších osobností současného českého výtvarného umění.
včera v 11:15

Už nestačí jen číst, AI umožňuje knížkám mluvit

Umělá inteligence posouvá čtení na interaktivní úroveň. Stále více start-upů a digitálních vydavatelů nabízí čtenářům možnost – zejména digitální a anglicky psané – knihy nejen číst, ale i si nechat obsah pomocí chatbotů přeformulovat, vysvětlit, zasadit do kontextu nebo ho probrat s hlasovým asistentem. Nové funkce ovšem prohlubují staré nedořešené otázky ohledně AI a literatury: Kdo z nich těží.
včera v 08:00

Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard

Při dopravní nehodě v Dublinu zemřel ve věku 56 let irský zpěvák Glen Hansard. Společně se svou tehdejší partnerkou, Češkou Markétou Irglovou, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve snímku Once.
29. 7. 2026Aktualizováno29. 7. 2026

VideoČím jsem starší, tím je tréma větší, říká Saskia Burešová. Slaví 80 let

Legendární moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová slaví 80 let. V televizi pracuje skoro 60 let. Posledních 33 let moderuje pořad Kalendárium. „Kalendárium je vzdělávací pořad, který je výsadou veřejnoprávní televize, ale vždycky jsme chtěli spolu s manželem lákat na hravost a humor. Aby to diváky přilákalo k obrazovce a nebyla to jen suchá fakta,“ zavzpomínala Burešová v Událostech, komentářích. Tréma podle Burešové v povolání moderátorky hraje významnou roli zejména při zdokonalování mluveného projevu. „Čím jsem starší, tím je tréma větší,“ dodává. Rozhovor vedla Tereza Řezníčková.
29. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

před 1 hhodinou
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

před 3 hhodinami
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

před 9 hhodinami
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

včera v 17:38
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026