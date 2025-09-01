Spaní ve včelíně či v jurtě. Luxusní kempování je na vzestupu

Mezi lidmi roste obliba glampingu, tedy luxusního kempování v přírodě s komfortem hotelu. Atraktivní je i originální prostředí ubytování. Na více než šesti stech místech si lze zarezervovat pobyt například v houseboatu, jurtě nebo ve včelíně, kde mohou hosté zažít spaní nad desítkami tisíc včel. Rychlý rozmach glampingu však přináší i problémy. Současná legislativa s ním přímo nepočítá a povolení závisí na rozhodnutí samospráv a místních podmínkách. Navíc se objevily i nedotažené projekty, proto se před rezervací vyplatí číst recenze. V budoucnu by měl pomoci certifikační systém, který připravuje Asociace glampingu a malého bydlení, spolu s manuálem rad, jak luxusní kempování provozovat v souladu s legislativou.
