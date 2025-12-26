Kaligrafie, háčkování či výroba svíček. Zájem o ruční dovednosti stoupá


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT24

Od digitálního světa se někteří mladí lidé vracejí k ručním dovednostem. Například ke kaligrafii, háčkování nebo ručnímu šití. Zájem o takové kurzy podle oslovených organizátorů roste. Vyhledávají je hlavně mladí lidé, maminky s dětmi, ale i firmy – jako benefity pro své zaměstnance.

Dvaadvacetiletá Adéla z Prahy dostala kaligrafický kurz jako dárek od kamarádky. „Víceméně si teď vyměňujeme hlavně zážitky jako právě vyrábění něčeho,“ říká. Pro ni jde o chvíle odpočinku i příjemně strávený čas s přáteli.

„Je super, když se takhle sejdeme a přesuneme se ze sociálních sítí někam, kde si nejen popovídáme, ale i něco vytvoříme,“ dodává. I ona sleduje vyšší zájem o podobné workshopy, ty je podle ní teď potřeba vybírat s větším předstihem.

Kaligrafie může upravit podpis

Kaligrafii neboli umění krasopisu učí v kurzu Psaní je hraní od roku 2017 i Tereza Floriánová z Třebíče. „Na začátku byla kaligrafie poměrně úzce vymezené hobby. V průběhu let se stala mnohem masovější a cílová skupina se rozšířila na všechny strany,“ uvádí.

Překvapivý je podle ní i rostoucí zájem mužů, kteří kurzy nejčastěji navštěvují kvůli úpravě podpisu.

Háčkování a drhání

Zdoběny, dvě ženy z Prahy, které vedou workshopy háčkování a drhání, měly letos dvakrát více kurzů než minulý rok.

„Vnímáme větší zájem o různé kurzy hlavně z důvodu trávení času se svojí kamarádkou/sestrou a také jako návrat k ruční práci,“ říká Kateřina, jedna z dvojice.

Ruční šití

Více než třetinový nárůst zájemců eviduje i Jana Pelánová z Materialistic, která v Praze pořádá kurzy ručního šití. „V posledním roce máme nárůst počtu lidí na kurzech přibližně o 35 procent. Letos výrazněji narostl zájem o klasickou krejčovinu a pokročilé kurzy,“ popisuje. 

Lidé si podle ní nejčastěji chodí odpočinout od práce hlavou a nechtějí se podílet na takzvaném fast fashion (levná a lehce dostupná móda, která produkuje velké množství oblečení bez ohledu na životní prostředí nebo pracovní podmínky zaměstnanců, pozn. red.). Pelánovou překvapil velký zájem o letošní novinku, šicí příměstské tábory pro děti.

Kreativní benefity

Zájem o kurzy potvrzuje také ArtMoment, který sdružuje organizátory a lektory kreativních zážitků. Kurzy rozšířil z Prahy do dalších osmi měst. A například v říjnu měl tržby meziročně dvojnásobné. „Evidujeme velký nárůst mladých, hlavně Gen Z, i maminek s dětmi, to samozřejmě záleží i na typu kurzu,“ říká mluvčí Zuzana Plachá.

O workshopy od výroby svíček přes malování kávou až po zdobení klobouků stojí podle ArtMomentu také firmy. „Jedná se o nástroj vztahové péče o zaměstnance, což potvrzují i aktuální data o rostoucím zájmu firem o netradiční teambuildingové aktivity,“ dodává Plachá.

Ruční tvorba v době AI

„Je to vlastně paradox. Dnes AI nahrazuje spoustu různých činností, a přesto je o tyto kurzy velký, dá se říct stále vzrůstající zájem,“ zamýšlí se administrativní pracovnice z platformy Naučmese Nela Ševčíková. 

Trend potvrzuje také Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, který má v nabídce například háčkování a šití pro děti i dospělé. „Tyto kroužky mají téměř nebo zcela naplněnou kapacitu. Je vidět, že je o ruční práce velký zájem," doplňuje ředitel DDM Libor Bezděk.

Kaligrafie, háčkování či výroba svíček. Zájem o ruční dovednosti stoupá

