Část Libanonců volá po odzbrojení Hizballáhu. Pro jiné je to jediný ochránce


před 23 mminutami | Zdroj: ČT24
Izrael pokračuje v úderech na Libanon. Cílí při tom dle vlastních slov na hnutí Hizballáh. Lídři Kanady, Francie, Německa, Itálie a Velké Británie varovali před dalším vyhrocením tohoto konfliktu a vyzvali Libanon a Izrael, aby začaly jednat o politickém řešení.

Účet za válku, kterou před dvěma týdny proti Izraeli rozpoutal Hizballáh, je zatím přes osm set mrtvých, asi milion vysídlených a škody v řádech miliard korun. Na nejhůře zasaženém jihu je teroristické hnutí vnímáno jako jediný ochránce země a jeho podpora zejména mezi šíitským obyvatelstvem neklesá.

„My jediní (Hizballáh) máme právo na jižní Libanon, byl vykoupen krví. Nikdo nám ho nemůže vzít. Ani kousek,“ řekla štábu ČT libanonská zastánkyně hnutí.

Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu
Izraelci ostřelují libanonské pohraničí (snímek je z 15. března)

Další část země ale stále hlasitěji volá po jeho odzbrojení. To vyslyšela vláda, která v bezprecedentním kroku zakázala vojenské aktivity hnutí. „S těmi, kteří se tomuto rozhodnutí suverénní vlády Libanonu nechtějí podřídit, má být naloženo odpovídajícím způsobem. Rozhodnutí padlo a mělo by být také vykonáno,“ míní libanonský křesťanský poslanec a bývalý vicepremiér Ghassan Hasbani. Ten otevřeně vyzývá, aby stát proti Hizballáhu nasadil armádu.

Hasbani přitom odmítá prezidentovo varování, že by to mohlo znovu rozpoutat občanskou válku jako v letech 1975 až 1990, v níž zemřelo asi čtvrt milionu lidí. „Není to občanská válka, ale vymáhání práva. Takže ano, měli bychom právo vymáhat. Od Hizballáhu může přijít odpor, ale také nemusí. To nebudeme vědět, dokud se to nevyzkouší a neprověří,“ řekl.

Každý osmý obyvatel Libanonu musel kvůli válce opustit domov
Uprchlíci v Saidě

Rozdělená země

Odzbrojení Hizballáhu vláda slíbila po válce s Izraelem jako podmínku příměří z listopadu 2024. Hnutí ale jih země dál fakticky ovládá. V parlamentu má třináct vlastních a řadu spojeneckých poslanců a k tomu také tisíce bojovníků. Izrael tvrdí, že údery míří právě na ně, zasahují ale i civilní oblasti. Reformní sunnitský poslanec Ibrahim Mneimneh varuje, že bombardování může část lidí naopak přiblížit k Hizballáhu.

„To, co Izraelci dělají, vytváří mezi Libanonci ještě hlubší příkopy. Je to naše záležitost, musíme ji vyřešit sami. Jsme zásadně proti tomu, že Hizballáh vstoupil do války na podporu Íránu. Ale zároveň nechceme, aby hnutí odzbrojoval kdokoli jiný než sami Libanonci,“ uvedl. Libanon proto podle něj zvenčí potřebuje hlavně podporu pro slabou a léta podfinancovanou armádu.

Zelenskyj nabídl spojencům až polovinu ukrajinské produkce záchytných dronů

Ukrajina dokáže denně vyrábět dva tisíce záchytných dronů na ochranu před útoky a polovinu z nich může dodat spojencům na posílení jejich obrany. Řekl to v úterý podle agentury Reuters v britském parlamentu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle něj vyslala 201 expertů na protivzdušnou obranu na Blízký východ, tedy do regionu, který sužují íránské vzdušné protiútoky v reakci na americko-izraelskou ofenzivu z posledních týdnů.
19:54Aktualizovánopřed 35 mminutami

Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to podle agentury AP na sociálních sítích. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA.
15:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump kvůli Íránu odkládá návštěvu Si Ťin-pchinga

Americký prezident Donald Trump kvůli válce s Íránem o několik týdnů odkládá dlouho plánovanou návštěvu Číny. Ve Washingtonu při setkání s irským premiérem Micheálem Martinem řekl, že očekává, že se uskuteční za pět až šest týdnů. Původně byla velmi sledovaná zahraniční cesta ohlášená na 31. března až 2. dubna.
před 1 hhodinou

Útoky na Írán ničí památky. Režim toho zneužívá, říká íránistka

Válka na Blízkém východě přináší lidské a ekonomické ztráty, ale dotýká se také kulturního dědictví. Poničen už byl Golestánský palác v Teheránu či historické centrum Isfahánu. Právě Írán má v regionu na svém území nejvíc památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. To vyzývá k jejich ochraně v celém regionu.
před 3 hhodinami

Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
12:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Největší letadlová loď světa pluje už moc dlouho. Brzy se vrátí ke Krétě, tvrdí deník

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford, která v současnosti slouží na Blízkém východě v americko-izraelské válce proti Íránu, se v příštím týdnu vrátí na námořní základnu NATO na Krétě, tvrdí server řeckého deníku Kathimerini. Má doplnit palivo, možná ale připluje i kvůli vyšetřování požáru, jenž na ní minulý týden vypukl, plyne ze zdrojů webu. List The New York Times upozorňuje, že loď vstupuje do desátého měsíce nasazení, a pokud bude na moři zůstávat dál, překoná rekord.
před 3 hhodinami

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího afghánského ministerstva vnitra si úder vyžádal životy 408 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
