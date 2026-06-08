Průzkumy po druhém kole prezidentských voleb v Peru favorizují Fujimoriovou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Průzkumy u volebních místností během druhého kola prezidentských voleb v Peru favorizují krajně pravicovou kandidátku Keiko Fujimoriovou. Data jí přisuzují mírný náskok před levicovým poslancem Robertem Sánchezem. Po uzavření volebních místností o tom píší tiskové agentury. V případě těsného výsledku by konečné údaje mohly být známé i za několik dnů či týdnů.

Podle průzkumu agentury Ipsos Fujimoriová získala v druhém kole prezidentské volby 50,7 procenta, její soupeř Sánchez pak 49,3 procenta hlasů.

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Volební místnost v peruánském hlavním městě Lima

Fujimoriová, která je dcerou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho, se pokoušela stát prezidentkou již několikrát. V předvolební kampani sázela především na témata potírání kriminality a korupce. Sánchez zdůrazňoval více sociální otázky.

Politická situace v Peru v posledních letech zaznamenává silnou politickou nestabilitu. Jen v končícím pětiletém volebním období se na postu prezidenta vystřídali čtyři lidé, jelikož zvoleného prezidenta Pedra Castilla a další dva jeho nástupce odvolal parlament.

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