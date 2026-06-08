Průzkumy po druhém kole prezidentských voleb v Peru favorizují Fujimoriovou

Průzkumy u volebních místností během druhého kola prezidentských voleb v Peru favorizují krajně pravicovou kandidátku Keiko Fujimoriovou. Data jí přisuzují mírný náskok před levicovým poslancem Robertem Sánchezem. Po uzavření volebních místností o tom píší tiskové agentury. V případě těsného výsledku by konečné údaje mohly být známé i za několik dnů či týdnů.
Podle průzkumu agentury Ipsos Fujimoriová získala v druhém kole prezidentské volby 50,7 procenta, její soupeř Sánchez pak 49,3 procenta hlasů.
Fujimoriová, která je dcerou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho, se pokoušela stát prezidentkou již několikrát. V předvolební kampani sázela především na témata potírání kriminality a korupce. Sánchez zdůrazňoval více sociální otázky.
Politická situace v Peru v posledních letech zaznamenává silnou politickou nestabilitu. Jen v končícím pětiletém volebním období se na postu prezidenta vystřídali čtyři lidé, jelikož zvoleného prezidenta Pedra Castilla a další dva jeho nástupce odvolal parlament.