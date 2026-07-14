Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Rusko podle médií minulý týden poprvé uskutečnilo na Čudsko-pskovském jezeře poblíž východní hranice Estonska cvičení s ostrou střelbou, aniž by o něm předem informovalo estonské úřady.

Čudsko-pskovské jezero, páté největší jezero v Evropě, leží na východní hranici Estonska s Ruskem. Kontrolní linie vede středem vodní plochy.

Cvičení se konalo ve čtvrtek 9. července na ruské straně hranice. Estonský policejní a pohraniční sbor (PPA) uvedl, že o něm nedostal žádné předběžné upozornění.

Ministr obrany Hanno Pevkur z Reformní strany řekl deníku Postimees, že podobné cvičení se na jezeře konalo vůbec poprvé. „Rozhodně to není normální. Rusko dosud na jezeře se zbraněmi nemanipulovalo. V tomto smyslu jde o něco nového,“ uvedl v pondělí večer. „Ruské síly pravděpodobně dostaly za úkol nacvičovat sestřelování námořních dronů,“ řekl serveru Delfi.

Situaci podrobněji popsal také deníku Postimees: „Stříleli na pohybující se cíl na vodě. Možná jim počasí zabránilo provést cvičení ve Finském zálivu, případně existoval jiný důvod, proč se konalo právě na Čudsko-pskovském jezeře. Je také možné, že podobný úkol dostaly jednotky za ostrovem Piirissaar. Ruská pohraniční stráž nic takového dosud nedělala,“ uvedl.

Ministr uvedl, že Estonsko ví, která agentura či jednotka cvičení zorganizovala, tuto informaci však médiím nesdělil.

Estonsko-ruská hranice vede středem jezera
Zdroj: Helen Wright/ERR/OSM

Ministr vnitra Igor Taro ze strany Eesti 200 řekl deníku Postimees, že každé cvičení v blízkosti hranice má provokativní charakter a že pro chování v této oblasti platí jasná pravidla. „Lidé ve vojenských uniformách obvykle nepřijdou jen tak zničehonic k hranici, aby tam provedli nějaké cvičení,“ sdělil.

Taro však zároveň upozornil, že není důvod věnovat každému incidentu na druhé straně hranice přehnanou pozornost. „Nemáme důvod k obavám. Každý incident zaznamenáváme, bereme ho na vědomí a vyvozujeme z něj vlastní závěry.“

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Estonská pohraniční stráž situaci sledovala

Pevkur uvedl, že situaci sledoval estonský policejní a pohraniční sbor (PPA). Neupřesnil však, jak blízko estonské hranice se ruští vojáci nacházeli.

Ministr obrany serveru Delfi řekl, že nesouhlasí s tvrzením, podle něhož šlo o další ruskou provokaci. „Spíše jde o projev chaosu uvnitř ruských mocenských struktur,“ míní.

PPA uvedl, že ruská strana Estonsko o cvičení s ostrou střelbou na jezeře předem neinformovala. Estonské úřady však o dění věděly.

Úřadující vedoucí oddělení pohraniční stráže v Jižní prefektuře Tauno Tammik serveru Delfi řekl: „Ruská strana již dříve prováděla různá cvičení a ostré střelby na pozemní hranici v bezprostřední blízkosti dočasné kontrolní linie. Jejich zvuky byly slyšet i na naší straně.“

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Článek od ERR, poprvé byl publikován 14. července 2026 06:29 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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