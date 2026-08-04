Kuba se znovu ocitla bez elektřiny, úřady usilují o obnovení dodávek energie


před 2 hhodinami|Zdroj: Reuters, ČTK

Kubánská energetická síť v pondělí pozdě večer SELČ opět zkolabovala, informovala agentura Reuters s odvoláním na státní média. Vláda v Havaně se mezitím snaží síť zprovoznit, obyvatelé ostrovní země se ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny i v neděli.

Výpadky elektřiny, které postihují celý ostrov s přibližně deseti miliony obyvatel, jsou v posledních měsících čím dál častější. Kuba také čelí ropné blokádě od Spojených státu, což zemi odřízlo od dodávek paliva a ochromilo zchátralou rozvodnou síť. Agentura Reuters označila pondělní výpadek za „další neúspěch v rámci prohlubující se energetické krize v zemi“.

Energetická společnost UNE uvedla, že během obnovovacích prací ovlivnily přenosovou síť nepříznivé povětrnostní podmínky. Tož mělo přímý dopad na výrobní jednotky, které již byly znovu uvedeny do provozu.

Kuba se ocitla bez elektřiny, rozvodná síť opět zkolabovala
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„K výpadku došlo v důsledku kolísání napětí,“ uvedl novinář kubánské státní televize Lazaro Manuel Alonso. Ostrovní země prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby.

Havana viní z chátrající infrastruktury desetiletí trvající obchodní embargo USA, zatímco Washington tvrdí, že výpadky proudu jsou způsobeny špatným řízením kubánského státního hospodářství.

Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly bývalého venezuelského vládce Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu poté podepsal dekret, v němž hrozí cly každé zemi, jež by ropu na Kubu dodávala. Kubu označil Washington za „mimořádnou hrozbu“.

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