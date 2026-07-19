V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách


před 38 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Podle organizace Children's Health Ireland (CHI) došlo k 50procentnímu nárůstu počtu dětí a mladých lidí hospitalizovaných s traumatickým poraněním mozku v důsledku nehod na elektrických koloběžkách.

V období od června 2024 do loňského května bylo do nemocnice CHI Temple Street v Dublinu přijato dvanáct dětí s poraněním mozku v důsledku nehody na elektrické koloběžce. V období od června 2025 do letošního května se tento počet zvýšil na 18.

Podle informací nemocnice pak bylo od května letošního roku přijato nejméně dalších sedm pacientů.

Podle zákonů, které vstoupily v platnost v květnu 2024, musí být uživatelé elektrických koloběžek starší šestnácti let a dodržovat rychlostní limit 20 kilometrů za hodinu.

Než byl tento zákon přijat, bylo do nemocnice přijato pouze jedno dítě s poraněním mozku v důsledku nehody na elektrickém koloběžce. Podle CHI bylo od té doby naopak přijato téměř 40 dětí.

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Mnoho dětí, které se do těchto nehod zapletly, jelo vysokou rychlostí a některé z nich vezly spolucestující, což zvyšovalo riziko vážných zranění, uvedla organizace CHI.

U všech dětí přijatých od května 2024 s traumatickým poraněním mozku v důsledku nehody na elektrické koloběžce byly zjištěny známky nitrolebního krvácení, 97 procent z nich utrpělo zlomeniny lebky a 53 procent potřebovalo urgentní operaci mozku.

Od června se odhaduje, že na pohotovostní oddělení CHI se každý den dostaví jedno až dvě děti se zraněními souvisejícími s elektrickými koloběžkami.

Jejich rozpětí je od závažných traumatických případů až po zlomeniny, poranění hlavy a krku, poranění obličeje, otřesy mozku a tržné rány.

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Podle CHI to vedlo k výraznému nárůstu pracovní zátěže zdravotnických týmů – a to jak z hlediska počtu případů, tak i jejich složitosti.

„Některé z těchto dětí trpí ‚trvalým tělesným, smyslovým a kognitivním postižením‘,“ uvedl Irwin Gill, odborný pediatr specializující se v organizaci CHI na neurologická postižení.

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„Jedná se o zranění, která zásadně mění život, mohou vyžadovat celoživotní rehabilitaci a trvalou podporu ze strany rodin i státu a která v některých případech nelze nikdy zcela napravit. Prevence těchto zranění musí být prioritou v oblasti veřejného zdraví,“ zdůraznil.

Irský premiér Micheál Martin tento týden uvedl, že se nyní „přiklání“ k úplnému zákazu elektrických koloběžek, přičemž policejní komisař Justin Kelly tento týden před výborem Oireachtasu (parlamentu) pro dopravu prohlásil, že by takový úplný zákaz „rozhodně“ podpořil.

Organizace CHI uvedla, že podporuje „veškerá opatření, která zabrání tomu, aby k těmto závažným zraněním vůbec docházelo“.

„Obchodníci musí převzít odpovědnost za to, jakým způsobem elektrické koloběžky propagují a prodávají,“ uvedl předseda dopravního výboru irského parlamentu.

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Poslanec strany Fine Gael Michael Murphy prohlásil, že známí irští maloobchodníci prodávají elektrické koloběžky, což by mohlo ohrozit děti, které jsou na jejich používání příliš malé, a přivést lidi do konfliktu se zákonem.

„Prodejci musí zákazníkům otevřeně sdělovat, co je na silnici legální. Žádám prodejce, aby přezkoumali způsob, jakým jsou tyto výrobky uváděny na trh, a budu tuto záležitost projednávat s Úřadem pro bezpečnost silničního provozu i s dopravním výborem irského parlamentu (Oireachtasu),“ avizoval Murphy.

„Rodiče by měli mít jistotu, že hračkářství neprodává nic, co by jejich dítě nesmělo legálně používat na veřejných komunikacích. Pokud na koloběžce nesmí legálně jezdit nikdo mladší šestnácti let, neměla by se prodávat tak, jako by byla určena k narozeninám pro osmileté dítě,“ dodal.

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Ilustrační foto

Článek napsal Aaron McElroy (RTÉ), poprvé byl publikován 16. července 2026 08:01 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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