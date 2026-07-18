Hasiči na jihu Norska pokračují v boji s rozsáhlým požárem obytné oblasti

Hasiči pokračovali v noci na sobotu v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než sto bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Naději na zpomalení šíření ohně přináší déšť, napsal na internetu list Aftenposten. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války.
Přes noc na místě zasahovaly stovky hasičů a příslušníků civilní obrany. Po setmění musely ukončit činnost hasicí vrtulníky, a hasiči proto spoléhali především na pozemní techniku.
Doufají, že by jim při hašení mohl pomoci déšť, který začal v sobotu brzy ráno a podle předpovědí by měl trvat většinu dne. Nicméně hlášené jsou také blesky, které by naopak situaci mohly zhoršit, mimo jiné proto, že znemožní nasazení vrtulníků.
Velitel zásahu Frode Presthus v pátek pozdě večer uvedl, že požár se poněkud uklidnil a od posledního hlášení se nerozšířil do dalších obytných domů. Situace byla stejná i v sobotu ráno. Oheň se však podle Presthuse šíří do lesa, takže se z něj stal rozsáhlejší lesní požár, který postupuje na jih. Plán je, že hasiči spolu s civilní obranou vyrazí z jihu a budou hasit směrem na sever.
Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Tři osoby byly lehce zraněny – jeden hasič utrpěl lehké popáleniny, příslušník civilní obrany a jeden civilista se nadýchali kouře. Civilista byl převezen do nemocnice.
Požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Krokstadelva, která je součástí města Drammen, a velmi rychle se rozšířil. Zatím není známo, jak přesně vznikl.
Historici oslovení webem Dagbladet uvedli, že kromě požáru v jihozápadním Laerdalu v lednu 2014 se v Norsku za posledních sto let nevyskytly žádné zvlášť rozsáhlé požáry.
Požár v Laerdalu se tehdy označoval za největší v době míru od roku 1923 – popelem lehlo dvaačtyřicet budov, z toho sedmnáct bylo domů. Krátce nato začalo ve Flatangeru v centrální části země hořet vřesoviště a čtyřiašedesát domů lehlo popelem.