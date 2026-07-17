Ministr USA Mullin prohlásil, že vláda odhalila statisíce neoprávněných voličů

Podle amerického ministra vnitřní bezpečnosti Markwaynea Mullina identifikoval jím vedený resort 250 tisíc lidí, kteří nejsou americkými občany, a jsou přesto registrovaní k volbám ve státech Kalifornie, Pensylvánie, New Jersey a Nevada. Ministr pro to nepředložil žádné důkazy, podotkla agentura Reuters. Toto tvrzení přichází poté, co prezident Donald Trump bez poskytnutí důkazů zpochybňoval volební systém ve Spojených státech, a to jen několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu, připomínají média.
Trump opakovaně šíří nepodložená tvrzení o volebních podvodech a zahraničním vměšování do prezidentských voleb v roce 2020, v nichž prohrál s demokratem Joem Bidenem. Svůj čtvrteční projev k Američanům republikánský prezident založil na zprávě ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS).
Mullin řekl, že vyzval volební činitele ve čtyřech zmíněných amerických státech k prověření seznamu voličů a požádal je, aby do dvou týdnů potvrdili, že budou s resortem spolupracovat na zajištění bezpečnosti voleb. Pokud spolupracovat odmítnou, vláda daným státům odebere peníze od Federální agentury pro zvládání krizí (FEMA), pohrozil.
Ministerstvo podle Mullina odhalilo dalších 28 tisíc lidí bez amerického občanství na seznamu voličů ve státech, které už podle něj s vládou spolupracují. Jsou mezi nimi Georgia, Tennessee, Severní Karolína, Louisiana či Kansas. DHS také zjistilo, že 400 tisíc registrovaných voličů je po smrti, tvrdí Mullin.
Prohlášení bez důkazů
Ve svém prohlášení ministr nepředložil žádné důkazy na podporu prezentovaných údajů, píše Reuters. Odborníci na volby včetně experta na volební právo Davida Beckera podle deníku The Guardian míní, že Trumpova administrativa není transparentní ohledně metodologie použité při stanovení těchto čísel.
Na tvrzení administrativy o volbách reagovalo několik představitelů států, které Mullin zmínil. Státní tajemník Pensylvánie Al Schmidt, který je nejvyšší volební činitel ve státě, podle The Guardian uvedl, že tamní voliči „musí před hlasováním podniknout kroky k ověření své totožnosti“. To zahrnuje předložení platného dokladu totožnosti pokaždé, když se registrují k volbám, hlasují poštou nebo hlasují v nové volební místnosti, uvedl republikán.
Trump ve čtvrtečním projevu k národu obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny a zranitelnost volebního systému v USA.
Prezidentova tvrzení jsou ovšem v rozporu se zveřejněnou analýzou amerických zpravodajských služeb z roku 2021, která nezjistila žádné náznaky, že by se nějaký zahraniční subjekt pokusil, nebo se mu dokonce podařilo změnit jakýkoli technický aspekt hlasování v prezidentských volbách v roce 2020. To zahrnuje registraci voličů, volební lístky, sčítání hlasů či výsledky.