Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru


8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026|Zdroj: ČTK, ČT24

Prahou v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby vyjádřily podporu komunitě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Na Štvanici, kde průvod končil, pokračuje program až do večerních hodin. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně dohlížely na pražský průvod stovky policistů a antikonfliktní tým.

Průvod dorazil na ostrov Štvanice přibližně ve 14:30, trval tedy více než dvě hodiny. Podle organizátorů se ho letos stejně jako loni zúčastnilo zhruba 45 tisíc lidí. Před jeho začátkem účastníci minutou ticha připomněli červencový útok na podobnou akci v Berlíně.

„Cílem festivalu je jako každý rok přiblížit lidem LGBT+ témata, jak se této komunitě v Česku žije a že stále čeká na narovnání svých práv,“ sdělila ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová. Význam letošního ročníku podle ní navíc umocnil právě červencový útok v Berlíně.

Útočník tam koncem července najel do davu lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 29 utrpělo zranění. V reakci na útok organizátoři pražského festivalu posílili bezpečnostní opatření. Účastníky například žádali, aby své transparenty nesli v ruce, případně použili tyč z tvrzeného plastu na opakované použití. Vyhnout se měli dřevěným tyčím nebo násadám. Organizátoři si také vyhradili právo vykázat lidi, kteří nebudou dodržovat bezpečnostní pravidla festivalu.

V Praze začal festival Prague Pride
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„Méně odsuzování, více lásky“

Na Václavské náměstí přicházely už před 11:00 tisíce lidí s duhovými vlajkami a v barevném oblečení. Někteří měli také výrazné líčení nebo balonky, v davu se objevil například i člověk v kostýmu vlka. Před začátkem průvodu si mohli účastníci vytvořit vlastní transparent nebo se nechat nalíčit.

Vpředu průvodu šli bubeníci, lidé po cestě tancovali a zpívali. Mezi účastníky byly i malé děti, některé mladší členy LGBT+ komunity přišli podpořit rodiče. V davu bylo možné zahlédnout transparenty s různými nápisy, například „Less judgment, more love“, tedy „Méně odsuzování, více lásky“. Jeden z bannerů říkal, že „každé dítě si zaslouží být samo sebou“. Objevovali se také vlajky různých států, mimo jiné Ukrajiny, Kanady, Švédska, Finska, Dánska, Palestiny, Izraele a Česka.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Z Václavského náměstí průvod zamířil ulicí Na Příkopě na náměstí Republiky a dále Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Odtud pokračoval Pařížskou ulicí, po Dvořákově nábřeží a nábřeží Ludvíka Svobody na Těšnov a přes Hlávkův most na Štvanici. Dočasně tak byla uzavřena část pražské magistrály.

Na Štvanici zůstávali lidé i kolem 21:00. Seděli ve skupinách na dekách nebo duhových vlajkách, popíjeli nápoje či tančili. Letošní večerní program nabízí především techno a house. Odpoledne mohli zájemci navštívit také tematické diskuse nebo zavítat ke stánkům neziskových organizací, jako jsou Lékaři bez hranic či Konsent.

Po trase průvodu byla nahlášena také dvě shromáždění zaměřená na kázání evangelia, vyplývá z přehledu oznámených shromáždění. Jedno na křížení ulic Na Příkopě a Panská, druhé na ostrově Štvanice u tenisových kurtů.

U průvodu byli také lidé, kteří na účastníky festivalu pokřikovali, že je Bůh bude soudit. Odpůrce hlídají policisté. V Havířské ulici pak lidé protestovali na podporu Palestiny. Policejní mluvčí Eva Kropáčová ve 14:30 sdělila, že policisté zatím neřešili žádné zásadní komplikace.

Demonstranti s transparenty namířenými proti LGBT+ komunitě
Zdroj: MARTIN DIVISEK / EPA / Profimedia

„Pořád jsme občany druhé kategorie,“ říká účastnice průvodu

„Přijde mi extrémně důležité ukázat naší vládě, že to jen tak nevzdáme a že ta rovná práva opravdu chceme,“ řekla jedna z účastnic letošního ročníku Jana. Postoj současné vlády vnímá negativně, obává se, že se situace LGBT+ lidí v Česku zhorší. Stále podle ní chybí možnost uzavírat stejnopohlavní manželství a možnost adopce. S tím souhlasili i další oslovení účastníci.

„Pride je společenská událost a zároveň v atmosféře dnešní společnosti nabývá na politickém rozměru,“ míní Štěpán. Atmosféra je podle něj tíživější než v předchozích letech, řekl, že se v průvodu cítí méně bezpečně. Také Jakub, který se průvodu účastnil už pátým rokem, vnímá současnou atmosféru jako o něco horší. Pride na rozdíl od Štěpána nepovažuje za politickou akci. „Je to zábava, kvůli které rád jedu do Prahy,“ řekl.

Na akci dorazili i Václav a Magda. Václav přišel kvůli atmosféře, Magda kvůli tomu, že má dojem, že nálada ve světě se zhoršuje a ubývá prostor pro queer témata. „Máme pocit, že stále nemáme dostatečnou právní ochranu, pořád jsme občany druhé kategorie,“ shodli se.

O novou formu partnerství je větší zájem než o registrované
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Vzájemné vztahy lidí stejného pohlaví některé země ve světě upravily uznáním jejich sňatku, v jiných povolují jejich registrované partnerství. Mezi těmito zeměmi je i Česko, které od 1. ledna 2025 rozšířilo práva sexuálních menšin. Novela občanského zákoníku měla partnery zrovnoprávnit s manželi, počítala s manželstvím pro všechny. Sněmovna do zákona nakonec přidala omezení, například při osvojování dětí.

Celkem ve světě umožňuje sňatky lidí stejného pohlaví na celostátní úrovni 38 zemí, v Evropě je těchto států 22, v Evropské unii 16. Registrované partnerství uznává 11 zemí světa.

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„Lidská práva byla trochu narovnána, ale nepřijde mi, že zrcadlo chování společnosti tomu odpovídá. Queer lidé stále čelí útokům na sociálních sítích, nepřijetí společností. Takže i to je nějakým způsobem důvod, proč se dnes scházíme,“ uvedla Fröhlichová. Podle ní se podobný trend objevuje napříč světem a souvisí také s vývojem politické situace. Za jeden z nejpalčivějších problémů v Česku označila skutečnost, že stejnopohlavní páry stále nemohou adoptovat děti.

„Novou politickou reprezentaci v tomto tématu vnímám poměrně se znepokojením. Vidíme to i v některých přístupech, například ve škrtání rozpočtu neziskovým organizacím. To samotné je poměrně varovným signálem,“ sdělila dále ředitelka festivalu. Festival letos poprvé po několika letech nezískal záštitu žádného člena vlády.

Podle stránek festivalu je jedním z partnerů festivalu ministerstvo kultury, záštitu poskytl například pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) či náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Podle Fröhlichové pokles záštity zrcadlí přístup současné politické reprezentace ke queer lidem. „Zdá se, že jsou jim pravděpodobně lhostejní,“ uvedla. Mezi účastníky průvodu jsou i členové Pirátů, mladých Starostů a Strany zelených.

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Pokles finanční podpory festivalu

Server e15.cz v pátek upozornil, že firemní podpora festivalu Prague Pride letos ve srovnání s rokem 2024 klesla přibližně o milion korun. Oproti loňsku se podle Fröhlichové firemní podpora snížila zhruba o půl milionu korun.

„Vnímáme to se smutkem, se znepokojením. Vysvětluji si to tak, že pokles je součástí globálního trendu, kdy firmy ustupují od podpory Pride festivalů i v souvislosti s vývojem politické situace,“ uvedla ředitelka festivalu. Výpadek financování vedl organizátory letos k zavedení takzvaného dobrovolného vstupného ve výši 200 korun.

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Téma letošního 16. ročníku Časy se mění podle organizátorů reaguje na současnou společenskou atmosféru větším důrazem na bezpečný prostor, komunitní vazby a sdílení.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců, v dalších letech ale protestní akce postupně slábly.

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