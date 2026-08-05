Dmytro Lubinec, komisař pro lidská práva ukrajinské Nejvyšší rady, uvedl, že v zemi jsou v současné době zadržováni občané 51 zemí.
Hovořil o tom na setkání vedoucích zahraničních diplomatických misí na Ukrajině.
„Na Ukrajině byli zajati cizí státní příslušníci z 51 zemí, kteří bojovali v řadách ruských okupačních sil. Právě proto je důležité upřímně a otevřeně informovat svět o tom, že účast ve válce na straně Ruska má reálné právní důsledky,“ uvedl ombudsman.
Koordinační štáb pro zacházení s válečnými zajatci již dříve uvedl, že v ukrajinském zajetí se nachází dvacet ruských vojáků, kteří se již podruhé vzdali vojákům ukrajinských ozbrojených sil.
V dubnu 2025 ruský časopis „IStories“ informoval, že ve válce proti Ukrajině bojují na straně Ruské federace žoldáci z nejméně 48 zemí celého světa. Novináři identifikovali 1500 z nich a odhalili, jak jsou cizinci v Moskvě verbováni do řad ruské armády.
Článek napsal Dmytro Mychajlov (Suspilne), poprvé byl publikován 4. srpna 2026 23:01 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.