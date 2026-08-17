Do bateriových úložišť míří miliardy. Jejich rozvoj brzdí kapacita sítí

V Česku rychle přibývají bateriová úložiště, do nichž investoři vkládají miliardy korun. Za první pololetí se jich k síti připojilo téměř dvakrát více než loni za stejné období. Přibývá i velkokapacitních úložišť, která mohou pomáhat stabilizovat energetickou soustavu i vyrovnávat ceny elektřiny. Další rozvoj ale naráží na omezenou kapacitu sítí a množství rezervovaných, dosud nerealizovaných projektů.
Nové velkokapacitní bateriové úložiště na poli nedaleko Hodonína má výkon deset megawattů a kapacitu 25 megawatthodin. Celková kapacita by měla stačit na pokrytí průměrné denní spotřeby 1300 domácností a nebo také nabít 300 baterií elektromobilů. „Vidíme velkou příležitost v poskytování služeb výkonové rovnováhy, tedy podpůrných služeb sítě, a obchodování s energiemi,“ řekl ředitel pro inovace Moravských naftových dolů Michal Sasín.
Algoritmy sledují situaci na trhu, výrobu a spotřebu elektřiny, počasí, dostupnost kapacity ze zahraničí a další ukazatele. Podle nich rozhodují, kdy elektřinu ukládat a kdy ji dodávat zpět do sítě. Celkem chce firma letos do velkokapacitních úložišť investovat přes miliardu korun.
„Náklady právě toho úložiště v Hodoníně jsou zhruba 160 milionů korun a dá se předpokládat, že v závislosti na vývoji cen energií a cen služeb by se návratnost měla pohybovat v řádu několika let,“ řekl Sasín.
Návratnost investic se prodlužuje
„Ti první nejstatečnější, kteří do toho naskočili, tam ta návratnost byla třeba nižší jednotky let. Pak o této krátké návratnosti slyšely ty stovky investorů a chtěli na tom jednorázově vydělat a díky tomu, kolik máme projektů, tak ta návratnost je vysoce nad pět let,“ uvedl výkonný ředitel AKU-BAT Jan Fousek.
V letošním prvním pololetí vzniklo dvanáct samostatně stojících bateriových systémů. Nejvíce baterií ale přibylo v rámci fotovoltaických elektráren, celkem přes osm tisíc.
Rozvoj brzdí omezená kapacita sítí
Rozvoj bateriových úložišť však limituje omezená kapacita distribučních sítí a přenosové soustavy. Další baterie tak nemusí být možné bez úprav do sítě připojit. „Převaha těch žádostí je několikasetnásobná oproti realitě připojitelnosti do soustavy,“ poznamenal Fousek.
Kapacitu sítě blokují také spekulanti, řada z nich si totiž zarezervovala kapacitu sítě s tím, že baterie v budoucnu postaví. Zatím je ale z velké části nepřipojila.