Česko stojí na prahu boomu baterií. Od října lze do sítě nově připojovat i samostatně stojící bateriová úložiště. Mohou pomoci se stabilizací elektrické sítě a zároveň efektivněji využívat elektřinu z fotovoltaik a větrných elektráren. O připojení nyní žádají projekty s kapacitou celkem několik gigawatthodin. Oborová asociace ale upozorňuje, že jde o mnohem více, než síť skutečně potřebuje ke stabilizaci, a doporučuje investorům důkladně své plány zvážit.
Roste zájem o úložiště energie, nově lze do sítě připojit i samostatné baterie
Baterie využívají například v továrním areálu na okraji Mělníka, kde je elektřina potřeba nepřetržitě. Z baterie může továrna čerpat až dvě stě kilowatthodin. Ve spojení se solární elektrárnou jde o typický příklad kombinace výroby a akumulace energie.
V tuzemsku se využívají baterie s celkovou kapacitou přes dvě gigawatthodiny, přičemž nejčastěji jsou využívána menší úložiště v domácnostech. Nyní začínají přibývat velké baterie, které mohou stát samostatně, tedy bez propojení s konkrétním zdrojem. Ty mohou pomáhat stabilizovat síť nebo dodat elektřinu v době vyšší poptávky.
Asociace mírní očekávání investorů
„Poptávka je samozřejmě ohromná, nicméně některé projekty jsou stále jen ve fázi úvah či příprav, a u části z nich to také v této fázi skončí,“ popsal technický ředitel KATEMO Group Filip Kratochvíl. Dle manažera pro inovace Raylyst Solar Michala Petřeka bude zájem o větší bateriová úložiště nadále růst.
O připojení nyní žádají projekty s kapacitou několika dalších gigawatthodin, zatímco pro stabilizaci sítě by postačilo řádově méně. Asociace pro akumulaci energie tak mírní po letech příprav očekávání investorů.
„Drtivá většina investorů vstupuje do segmentu právě s vidinou stabilizace sítě prostřednictvím služeb výkonové rovnováhy. Každý další projekt zvyšuje konkurenci,“ uvedl výkonný ředitel AKU-BAT CZ Jan Fousek.
Navíc část žádostí podle asociace mohli podat spekulanti. V takovém případě by měli nyní rezervovanou kapacitu v síti uvolnit, aby bylo možné připojit reálné projekty.