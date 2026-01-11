Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky


Trh s novými auty v Česku ožívá. Loni jich zákazníci koupili téměř 249 tisíc, meziročně zhruba o sedm procent víc. Stoupal i podíl vozů s alternativním pohonem, čistě elektrická auta ale představovala stále výraznou menšinu. O aktuálních trendech v automobilovém průmyslu, očekáváních pro rok 2026 i evropských regulacích v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová, výkonný ředitel sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl a generální ředitel zastoupení značek Toyota a Lexus pro ČR Martin Peleška. Debatou provázeli Jakub Musil a Tereza Gleichová.

Loňský i předloňský rok byl z hlediska prodejů automobilů na českém trhu nadprůměrný, uvedl Peleška a dodal, že pro rok letošní očekává podobný vývoj. „Celkově bych překlopil ten rok 2025 do roku 2026. Pokud udržíme stejné ekonomické parametry, včetně nízké inflace, stabilní koruny, tak to číslo by mohlo být plus minus stejné,“ míní.

Podle Petzla by mohl být rok 2026 v Česku pozitivní i co se týká výroby automobilů, očekává „mírný růst“. Optimistický výhled pro letošek sdílí také Topolová. „Vzhledem k tomu, že sekundární trh je velmi úzce navázán na trh s novými vozy, jsou to spojené nádoby, tak my očekáváme taktéž vývoj pozitivní. Vidíme, že od doby covidové byl ten růst poměrně konstantní a apetit po ojetých vozech stále přetrvává. Takže my věříme také v hezké zítřky,“ sdělila.

Co se trendů na trhu s automobily týká, Peleška poukazuje na velký zájem zákazníků o vozy SUV. „Ten trend SUV nastoupil po zpomalení silného segmentu MPV, vícemístná středně velká auta. Ten ráz SUV, lehce sportovní, off-roadového charakteru, nebo typ crosssoveru, to jsou auta, která lidé požadují, a automobilky se tomu přizpůsobují,“ říká ředitel. „Myslím, že tady je jednoznačně vidět, kdo formuje trh, a to jsou zákazníci. Ta auta jsou praktická, pohodlná,“ dodává.

Petzl však podotýká, že tento trend jde proti evropským regulátorům, kteří kvůli svým cílům ohledně snižování emisí prosazují spíše menší auta na elektrický pohon. Nabídka modelů bude podle něj tedy omezovaná tím, co požadují evropské regulace.

Podle Topolové jsou však zákazníci neradi nuceni „do nákupu něčeho, co by normálně nekoupili“. Peleška zdůraznil, že trh je navzdory snaze regulátorů stále řízen především tím, co zákazníci chtějí.

Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035
Nedůvěra vůči elektromobilům

Topolová pozoruje určitou nedůvěru zákazníků vůči elektromobilům. „Vidíme, že zákazníci díky nejistotě toho, jak bude vypadat regulativa, často chodí s tím, ještě si koupíme v posledním kole tažení spalovací motor před tím, než přijde regulativa spojená s elektromobily,“ říká ředitelka společnosti provozující autobazary. Postoj zákazníků k elektromobilitě také podle ní provází různé mýty.

Náklady spojené s novými nařízeními se promítají také do cen automobilů, upozorňuje Petzl. „Je jednoznačné, že tlak regulace a všech okolností tlačí na to, aby ceny vozidel rostly. I norma Euro 7 na vozidla vyžaduje řadu nových prvků, které nepochybně budou něco stát,“ sdělil.

Peleška podotkl, že trh s automobily má za sebou tři nebo čtyři roky, kdy ceny rostly. V současné době je podle něj situace z hlediska cen „relativně stabilní“.

