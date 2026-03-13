Vláda chce do roka digitalizaci všech služeb státu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Vládní koalice plánuje do roka digitalizovat všechny služby státu, aby dostála požadavkům zákona o právu na digitální služby. Na konferenci Digitální Česko 2026 to uvedl náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka. Harmonogram minulého kabinetu s digitalizací některých agend počítal až v roce 2029.

Naplnění požadavku zákona o právu na digitální služby je spolu s digitalizací zdravotnictví, tedy sdílením zdravotních dat v digitální podobě, podle Klučky jednou ze dvou zásadních priorit. Vláda od minulého kabinetu převzala celkem pět set projektů, které musí setřídit a stanovit jejich prioritu.

Vzniklo proto grémium Rady vlády pro informační společnost, které se bude již příští týden zabývat 22 strategickými projekty a programy. Určí u nich termíny dokončení a odpovědné manažery, kteří za ně budou ručit.

Využití AI

„Všechna ministerstva mohou využívat umělou inteligenci. Situace napříč resorty není úplně špatná. Je tam celá řada pilotních projektů, které se rozbíhají. Je ale potřeba přidat a jít do větší kvantity, s čímž souvisí osvěta směrem k jednotlivým úředníkům, aby využívali umělou inteligenci správně, eticky. Je potřeba k tomu připravit infrastrukturu – od výpočetního výkonu po datová centra,“ nastínil vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.

GALERIE
Konference Digitální Česko 2026

Podle Kačeny je třeba věnovat se i regulaci umělé inteligence. „V nejbližší době budeme předkládat návrh domácího AI actu,“ sdělil zmocněnec.

Dále se chce kabinet soustředit vzdělávání, aby lidé byli připraveni na dobu s umělou inteligencí. „Je třeba učit o AI, ale také s AI,“ poznamenal zmocněnec. Další oblastí je pak podpora českého výzkumu, vývoje a inovací. „Tato oblast byla dosud silně podfinancovaná,“ podotkl Kačena.

Tisíce služeb

Povinnost digitalizovat všechny služby státu odložila loňská novela zákona z února 2025 o dva roky. Důvodem byla podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nízká úroveň řízení projektů a chybějící IT odborníci ve službách státu nebo neúplnost dat.

Dalšími příčinami jsou složité informační toky a celkové řízení digitalizace bez jasné odpovědnosti za vynaložené peníze. Celkově přitom stát na digitalizaci v letech 2020 až 2024 vynaložil přes padesát miliard korun.

Víc než půlku služeb veřejné správy čeká digitalizace. Původně měla být hotová loni
Ilustrační foto

Plně digitalizovatelných služeb je podle Digitální informační agentury (DIA) zhruba šest tisíc. V lednu jich bylo plně digitalizovaných 1723 a podle agentury se nyní pracuje na digitalizaci dalších 1663 služeb.

Nároky na systémy

Většinu telekomunikační infrastruktury v tuzemsku poskytuje společnost CETIN Group. „Data putují po naší síti a dostávají se na místo svého určení. V návaznosti na rozvoj digitalizace, a zejména na rozvoj umělé inteligence, objemy dat rostou velmi rapidně a tím rostou i rizika spojená s provozem těch systémů,“ upozornil generální ředitel Juraj Šedivý.

Digitalizace je z hlediska parametrů, které klade na sítě, poměrně dobře předvídatelná, řekl Šedivý s odkazem na plány současné vlády. „Musíme zohlednit předpokládané toky dat a funkčnost aplikací v architektuře sítí, v dimenzování jednotlivých linek a v ochraně infrastruktury,“ popsal Šedivý.

Vláda schválila strategii na digitalizaci zdravotnictví
Petr Fiala (ODS)

Loni na podzim vešel v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jeho cílem je zvýšit odolnost organizací vůči kybernetickým hrozbám. „Zásadním kritériem, zda spadat pod regulaci, je velikost společnosti. Ta je určovaná buď obratem nebo počtem zaměstnanců,“ sdělil ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr.

Firmy, kterých se zákon týká a zaregistrují se, tak jejich hlavní povinností bude zavádět bezpečnostní opatření a řídit vlastní bezpečnost, konstatoval Kintr s tím, že takové kroky jsou ve vlastním zájmu společností.

U některých služeb se digitalizace nevyplatí, tvrdí Jurečka
Ilustrační foto

Výběr redakce

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

včeraAktualizovánopřed 24 mminutami
Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

09:00Aktualizovánopřed 26 mminutami
USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí

USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí

01:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

08:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

před 1 hhodinou
Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

11:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V případě prohry je Orbán politicky mrtvý, míní Soltész. Varga by nečekal radikální změnu

V případě prohry je Orbán politicky mrtvý, míní Soltész. Varga by nečekal radikální změnu

před 5 hhodinami
Sedmihradské chybí vládní návrhy reforem. Dle Vondráčka se kabinet snaží oživit ekonomiku

VideoSedmihradské chybí vládní návrhy reforem. Dle Vondráčka se kabinet snaží oživit ekonomiku

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

Poslanci na mimořádné schůzi v prvním čtení podpořili vládní návrh na úpravu zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné s omezením podpory lidem ohroženým bytovou nouzí na ty s vazbou na konkrétní region. Samotný zákon platí od 1. ledna, v účinnost mají opatření vstoupit v červenci. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) je toho názoru, že jsou v dokumentu technické nedostatky. Opoziční Piráti si myslí, že avizované úpravy omezí potřebným přístup k pomoci.
09:00Aktualizovánopřed 26 mminutami

Vláda chce do roka digitalizaci všech služeb státu

Vládní koalice plánuje do roka digitalizovat všechny služby státu, aby dostála požadavkům zákona o právu na digitální služby. Na konferenci Digitální Česko 2026 to uvedl náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka. Harmonogram minulého kabinetu s digitalizací některých agend počítal až v roce 2029.
před 1 hhodinou

Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Titz zastupuje odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Advokát podle Komory neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů, sdělila České televizi mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Po kritice za přijetí daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Vyjádření Titze ČTK shání.
11:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoSedmihradské chybí vládní návrhy reforem. Dle Vondráčka se kabinet snaží oživit ekonomiku

„Dnes má státní rozpočet mandatorní výdaje kolem 93 procent. Vláda zatím nijak nekomentovala reformy, které by výdaje umožnily snížit,“ domnívá se poslankyně Lucie Sedmihradská (STAN), podle níž Starostům od kabinetu chybí návrhy komplexních reforem, bez nichž se výdaje snížit nepodaří. „My přicházíme zejména s tím, co by mělo oživit ekonomiku, což přinese větší příjmy pro státní rozpočet. To znamená stavební zákon, zrušení poplatků za obnovitelné zdroje (…) a částečně můžeme ušetřit i díky tomu, že tady bude flexibilnější služební zákon a že i na provozu státu budeme schopni fungovat efektivněji,“ reagoval poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). V Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou debatovali Vondráček se Sedmihradskou také o Národní rozpočtové radě, skupině ČEZ či výdajích na obranu.
před 6 hhodinami

Banky poskytly v únoru hypotéky za 40,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem a o 59 procent více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
před 9 hhodinami

SPD navrhne zrušení volby poštou. I když stížnosti na ni v podstatě nechodily

Hnutí SPD navrhne zrušit korespondenční volbu, její vládní partneři s otevřením této debaty souhlasí. Krok naopak kritizují opoziční zákonodárci, kteří novinku v minulém volebním období prosadili.
před 9 hhodinami

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu pro lidi, kterým návrat domů zkomplikovala íránská válka. Čtvrteční dvanáctý repatriační let byl poslední, oznámilo v podvečer ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Celkem se těmito spoji z konfliktem zasažených oblastí vrátilo více než 1500 českých občanů, doplnil resort. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Autům z Číny vjezd zakázán. Firmy či armáda se obávají možné špionáže

Společnost Orlen Unipetrol zakázala čínským autům vjezd do svých čtyř tuzemských areálů. Důvodem je obava z kybernetických a špionážních hrozeb. Také některé tuzemské úřady před čínskými vozidly varují. Moderní auta jsou neustále připojená k internetu a mapují pomocí senzorů i kamer svět kolem sebe. Například usnadňují řidiči parkování, nebo hlídají bezpečnost posádky. Tyto užitečné funkce se však můžou potenciálně proměnit v nástroj špionáže.
před 18 hhodinami
Načítání...