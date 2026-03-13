Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze


Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Titz zastupuje odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Advokát podle Komory neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů, sdělila České televizi mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Po kritice za přijetí daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Vyjádření Titze ČTK shání.

„Kontrolní rada dospěla k závěru, že advokát při provádění kontroly klienta neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů darovaných klientem České republice, když předmětem kontroly učinil toliko elektronická zařízení, která obsahovala přístupové údaje k elektronické peněžence klienta. A dále, že advokát bezúplatný převod majetku klienta České republice nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu AML (praní špinavých peněz) zákona a neoznámil ho bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,“ sdělila Chaloupková.

„Kárný žalobce (předseda kontrolní rady) proto podal na Kárima Titze kárnou žalobu, která již byla tomuto advokátovi doručena,“ uvedla Chaloupková.

Další podrobnosti ke kárné žalobě ČAK sdělovat nebude. Veřejný bude až výsledek jejího projednání. Advokátům hrozí v kárném řízení napomenutí, pokuta, dočasný zákaz činnosti nebo nejpřísnější vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště
Komora upustila od potrestání Blažka

ČAK prověřovala i postup samotného Blažka, který je rovněž advokátem. Počátkem března ale informovala, že stížnost posoudila jako nedůvodnou a kárnou žalobu na exministra nepodá. Mimo jiné tehdy uvedla, že Blažkovo počínání nesouviselo s výkonem advokacie.

Darované bitcoiny policie později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovský byl dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Aktuálně čelí stíhání za praní špinavých peněz a za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Hrozí mu osm až osmnáct let vězení, je ve vazbě. Nikdo další z aktérů kauzy zatím nebyl obviněný. Okolnosti samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze namísto olomouckých žalobců.

Blažek trvá na tom, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Rozpuštěný tým žalobců, který kauzu kolem Jiřikovského původně řešil, se podle Deníku N klonil k zahájení trestního stíhání Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela za zneužití pravomoci úřední osoby.

Reportéři ČT popsali další pochybnosti kolem bitcoinové kauzy
