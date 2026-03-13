V případě prohry je Orbán politicky mrtvý, míní Soltész. Varga by nečekal radikální změnu


Už za měsíc čekají Maďarsko parlamentní volby. Průzkumy favorizují opoziční stranu Tisza, což bude zřejmě největší výzva pro vládnoucí stranu Fidesz současného premiéra Viktora Orbána. Kampaň přitom výrazně ovlivňují vztahy s Ukrajinou. Komentátor TV JOJ a spisovatel Arpád Soltész v 90’ ČT24 zmínil, že pokud Orbán prohraje, tak je „politicky mrtvý“. Exdiplomat a bohemista György Varga zas upozornil na to, že případná změna nebude „radikálně přes noc“. Diskusí provázel Jakub Musil.

Soltész si není úplně jistý, že volby výrazně změní směřování Maďarska, ať dopadnou jakkoliv. Ani šéf Tiszy Péter Magyar nebude dle Soltésze znamenat „nějaký totální obrat o 180 stupňů“. Pokud by byl od Orbána velmi odlišný, neměl by prý šanci v Maďarsku vyhrát.

V případě Magyarova vítězství ale podle něj bude v „něčem zlepšení“. Soltész zároveň upozornil na aspekt reálného ovládnutí země, neboť by na něj čekalo ještě „hodně institucionálních pastí“ – zvlášť, pokud nezíská ústavní většinu.

Maďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina
Maďarský parlament

Varga potvrdil, že země nepůjde změnit „radikálně přes noc“. Zmínil, že Maďarsko dnes „není normální stát, ani právní stát už dávno není“. „Naději na to, že se to změní v normální, to máme. Ale že to bude jiná země, to si nemyslím,“ dodal.

Následky Orbánovy možné prohry

Dle Soltésze je možné, aby Orbán volby prohrál. „Otázka je, jestli si může dovolit prohrát volby, jaké to bude mít pro něj osobní následky a co všechno je ochotný udělat pro to, aby ho následky nepostihly,“ popsal. Orbán se dle něj může pokusit zatáhnout Maďarsko do „šedé války“ s Ukrajinou, může vyhlásit válečný stav pro válku, která ve skutečnosti nebude probíhat.

Tím se Orbán může pokusit volby odsunout. „Není to predikce, je to jen možnost, o které se nahlas mluví,“ zdůraznil. Pokud Orbán volby prohraje, tak je „politicky mrtvý“ a nemá šanci na návrat, pokračoval Soltész. Pro maďarského premiéra osobně by prohra mohla znamenat i trestněprávní následky.

Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara
Péter Magyar a Viktor Orbán

V případě obnovení právního státu a následného vyšetřování „nejkřiklavějších ekonomických kauz, o nichž se mluví“, tak mohou Orbán a jemu blízcí skončit před soudem, dodal.

Volební kampaň

Varga dále upozornil na nevyrovnanost maďarského volebního systému. Ten si dle Vargy vytvořil Orbán pro sebe, neboť se domníval, že on bude mít větší stranu, pro níž ze systému plynou výhody.

Kampaň k nadcházejícímu hlasování probíhá dle Vargy už několik let, zdůraznil hlavně rok 2024, když se objevila Tisza jakožto vážný konkurent Fidesze. Zmínil i kampaň vlády, která do televize nasadila „propagandistické šoty“. Naproti tomu Tisza dle Vargy není vidět, dostává se jí minimálního prostoru.

Šanci dostat se do parlamentu pak dle něj nemá strana Demokratická koalice, které se však dostává více prostoru. Část Orbánovy kampaně bude probíhat několik dní před volbami, navázal Soltész. Velká část z toho se má odehrávat ve virtuálním prostoru.

Zelenskyj jako Soros. Orbán staví kampaň na nenávisti vůči Ukrajině
Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj

Zmínil aspekt údajných ruských poradců Orbána. Tisza totiž premiéra v kampani obviňuje z toho, že čerpá z pomoci lidí napojených na ruské zpravodajské služby, kteří mu radí. Připomněl, že šéf maďarské vlády je spojencem ruského vládce Vladimira Putina v Evropské unii a bylo by „zázračně nepochopitelné“, kdyby se mu Putin nesnažil pomoct.

Varga v této souvislosti citoval zjištění maďarského investigativního novináře, podle nějž se v Maďarsku údajně objevili tři agenti ruské služby GRU. Zmínil aspekt pomoci v kampani na sociálních sítích, v níž dle Vargy nejsou Maďaři „tak dobří jako Rusové“.

Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici
Maďarský premiér Viktor Orbán

