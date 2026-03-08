Maďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

VideoMaďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina


před 58 mminutami
Události: Blížící se maďarské volby
Do maďarských voleb zbývá něco přes měsíc a výběr nové vlády slibuje nebývalé drama. Dlouholetý premiér Viktor Orbán a předseda strany Fidesz ve většině průzkumů zaostává za stranou Tisza, kterou vede europoslanec Péter Magyar. Stěžejním tématem kampaně je Ukrajina. Vztahy Budapešti a Kyjeva zhoršuje hlavně ropná krize nebo nově i nedávný maďarský zátah na ukrajinský transport peněz. „Rádi uzavřeme dohody s Ukrajinou v mnoha oblastech, ale nikdy na nic nekývneme pod tlakem vydírání,“ nechal se slyšet Orbán. „Přijmeme protikorupční opatření. Připojíme se k Úřadu evropského veřejného žalobce,“ prohlásil Magyar.

VideoMaďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

před 58 mminutami

Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyloučil zapojení kurdských bojovníků do konfliktu s Íránem, píše agentura AP. Kurdové ze Sýrie varovali íránské Kurdy před spojením s USA, podle nich by je Washington opustil. Trump také zpochybnil zprávy, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro boj s USA. Jeho vyslanec Steve Witkoff přitom řekl, že USA apelovaly na Moskvu, aby tyto údaje Teheránu nepředávala.
00:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Sociální demokracie (SPD) zaznamenala historicky nejhorší výsledek, a do sněmu se dostala jen těsně. Naopak strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, svůj zisk oproti předchozím volbám téměř zdvojnásobila.
před 3 hhodinami

Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil podle agentury AFP íránský představitel ve státní televizi. V důsledku úderů na ropná zařízení v sobotu pozdě večer Teheránem a nedalekým Karadžem otřásly výbuchy a objevily se obrovské ohnivé koule, napsal deník The New York Times (NYT). Další izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi, uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds. Další blízkovýchodní země hlásí údery ze strany Teheránu.
03:39Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch

Noční výbuch u amerického velvyslanectví v Oslu by mohl souviset se současnou bezpečnostní situací, podezřelý zatím nebyl identifikován, oznámila podle agentury Reuters norská policie. Příčiny výbuchu, při kterém nikdo neutrpěl zranění, neuvedla. K incidentu došlo týden poté, co Spojené státy a Izrael zahájily vzdušné údery na Írán, který podezírají ze snahy získat jadernou zbraň.
před 7 hhodinami

Sobotní dronové útoky v Súdánu si vyžádaly nejméně 33 životů

Při dronových útocích ve dvou lokalitách v súdánské oblasti Kurdufán v sobotu zahynulo nejméně 33 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na lékařský zdroj. Útoky si podle něj vyžádaly rovněž 59 zraněných, z nichž 30 je stále hospitalizováno. Kurdufán se stal ohniskem bojů mezi vládní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF).
před 9 hhodinami

V Praze přistál další repatriační let z Dubaje

V Praze v noci na neděli přistál repatriační let z Dubaje, který ze Spojených arabských emirátů dopravil do Česka 189 lidí. Repatriační let ze saúdskoarabského Rijádu a pravidelná linka z Dubaje mají několikahodinová zpoždění, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Z Prahy do Dubaje, kde se podle údajů ministerstva zahraničních věcí nachází nejvíc českých turistů, odletí pravidelná linka Smartwings.
10:04Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
2. 3. 2026Aktualizovánopřed 18 hhodinami
