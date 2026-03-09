V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Smartwings dle mluvčí od začátku konfliktu do tuzemska dopravily kolem kolem čtyř tisíc cestujících. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli oznámil, že do Česka se repatriačními lety dostalo zhruba 1400 lidí. S pondělním letem, který kvůli dronovým útokům v Rijádu nemohl desítky hodin odstartovat, je to zhruba 1600 repatriovaných lidí.
Macinka v neděli zároveň prohlásil, že v oblasti zasažené válečným konfliktem zbývají pouze jednotlivé skupiny Čechů. Na cestu do vlasti čeká asi 140 Čechů v Kataru, ministerstvo zahraničí eviduje i sedmičlennou rodinu v Bahrajnu a skupinu českých poutníků v Jeruzalémě.
Zda bude resort na Blízký východ posílat další repatriační letadla, zatím není jasné. „Věřím tomu, že se brzy dostaneme do situace, kdy už nebudeme muset plánovat vládní letadla, ale zatím v té situaci nejsme,“ upozornil šéf české diplomacie v neděli.
Podle údajů systému Drozd, které poskytlo ministerstvo v neděli dopoledne, je na Blízkém východě zhruba 3750 Čechů. Údaje nejsou aktualizovány o informace z nedělního odpoledne, noci a pondělního rána. Ne všichni Češi podle dřívějšího vyjádření Macinky mají o repatriaci zájem.
Izrael a Spojené státy zahájily před více než týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou zásadní i pro tranzit například do asijských zemí.