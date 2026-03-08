VideoCestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ
Zdroj: ČT24

Na Blízkém východě zůstává pořád několik tisíc Čechů. V systému DROZD je jich teď registrováno 3750. Ne všichni ale mají zájem o repatriaci domů. Větší část klientů cestovních kanceláří se už ovšem vrátila. Nové zájezdy do oblasti jsou většinou na další dva týdny zrušeny. Kompenzace chtějí ale i ti, kteří se z dovolené museli vrátit předčasně. Události posledních dní mají také výrazný dopad na ceny letenek z Blízkého východu a z Asie. Ti, kterým byly zrušeny lety, si tak mohou za cestu výrazně připlatit.

Výběr redakce

Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

VideoCestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

před 12 mminutami
Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancuje tři roky ve funkci

ŽivěPrezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancuje tři roky ve funkci

před 39 mminutami
Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

00:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

před 2 hhodinami
Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

před 3 hhodinami
Václav Moravec končí v České televizi

Václav Moravec končí v České televizi

14:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

před 4 hhodinami
Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

03:39Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

VideoCestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

Na Blízkém východě zůstává pořád několik tisíc Čechů. V systému DROZD je jich teď registrováno 3750. Ne všichni ale mají zájem o repatriaci domů. Větší část klientů cestovních kanceláří se už ovšem vrátila. Nové zájezdy do oblasti jsou většinou na další dva týdny zrušeny. Kompenzace chtějí ale i ti, kteří se z dovolené museli vrátit předčasně. Události posledních dní mají také výrazný dopad na ceny letenek z Blízkého východu a z Asie. Ti, kterým byly zrušeny lety, si tak mohou za cestu výrazně připlatit.
před 12 mminutami

Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v Česku o další koruny. Nafta se v sobotu prodávala za průměrných 38,01 koruny za litr, což je o tři koruny více než ve středu. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od středy do soboty zvýšila v průměru o 1,24 koruny na 35,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
před 3 hhodinami

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

Válka na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu už zvyšují ceny ropy na světových trzích. Podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který byl hostem Otázek Václava Moravce, se může situace promítnout do vyšší inflace i pomalejšího ekonomického růstu. Varoval také před snahou reagovat na dražší pohonné hmoty snížením spotřební daně, které by podle něj bylo nešťastným krokem.
před 4 hhodinami

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
před 7 hhodinami

VideoVyužijte jaro k revizi kotlů, vyzývají spotřebitele servisní firmy

Servisní firmy vyzývají k tomu, aby lidé s končící zimou nezapomněli na pravidelné revize kotlů a dalších spotřebičů. Podle jejich zkušeností se zákazníci ozývají hlavně během záruční doby zařízení, pak zájem často opadá.
před 13 hhodinami

Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu

Koalice už letos nebude zvyšovat výdaje na obranu nad plánovaných 155 miliard. Částka odpovídá 1,73 procenta HDP. Před finálním hlasováním o státním rozpočtu se na tom shodují všechny vládní strany. Poslanci budou rozhodovat ve středu. Nic na tom nemění ani apel amerického velvyslance. Nicholas Merrick v týdnu řekl, že Česko riskuje nesplnění svých závazků vůči NATO.
včera v 20:35

VideoJe úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

Válka na Blízkém východě trvá již týden. I v pátek Izrael a USA bombardovaly íránské cíle. Naproti tomu Írán znovu vyslal rakety na Izrael a státy Perského zálivu. Kvůli ochromení dopravy v Hormuzském průlivu pak cena ropy roste a pociťují to i lidé u čerpacích stanic. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanova (ANO) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou shodly, že déletrvající růst ceny pohonných hmot by se odrážel také ve zdražování dalšího zboží. „Bude to v České republice úloha vlády se k tomu postavit a s tím pracovat,“ uvedla Pokorná Jermanová. Nerudová varovala před případným zastropováním cen – to by podle ní mohlo vést k nedostatku benzinu a nafty.
včera v 13:51

Sankce na ruskou ropu by se daly dál zmírnit, uvedl americký ministr financí

Sankce na ruskou ropu by se vzhledem k napjaté situaci na trhu kvůli válce v Íránu mohly dál zmírnit. Stanici Fox Business to řekl americký ministr financí Scott Bessent. Spojené státy už ve čtvrtek povolily indickým rafinériím nakupovat po omezenou dobu ruskou ropu, která už je naložená na tankerech.
včera v 03:37
Načítání...