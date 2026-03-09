Írán vypálil salvu střel na Izrael, v Bahrajnu při útoku dronem zranil 32 lidí

Írán vypálil svou první salvu střel na Izrael po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce, uvedla v pondělí agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi, která na sociální síti zveřejnila záběry se střelou s nápisem odkazujícím na nového vůdce. Zdravotníci v Izraeli následně informovali o jedné lehce zraněné ženě. Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů, z toho čtyři lidé utrpěli těžká zranění.
Tato salva byla „30. vlnou“ íránské operace a „zaměřila se na americké teroristické základny v regionu a sionistické základny v severním Izraeli“, uvedla státní tisková agentura IRNA s odvoláním na íránské revoluční gardy.
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Předchozí duchovní vůdce zahynul v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.
Při posledním íránském útoku na centrální Izrael byla zraněna jedna žena střepinami po dopadu íránské rakety ve městě Rišon Lecion, napsal server The Times of Israel s odvoláním na lékaře. Zraněná padesátnice je podle nich v dobrém a stabilizovaném stavu.
AFP současně informovala o silných výbuších, které v pondělí za rozbřesku zahřměly v Dauhá, hlavním městě Kataru, který se stal terčem několika útoků íránských dronů a raket. Katarské ministerstvo obrany podle agentury Reuters uvedlo, že ozbrojené síly odrážely raketový útok.
Útok íránského dronu v Bahrajnu zranil 32 civilistů, včetně dětí
Agentura AFP s odvoláním na bahrajnské ministerstvo zdravotnictví v pondělí informovala také o íránském útoku na Bahrajn.
„Útok podniknutý íránským dronem za úsvitu proti oblasti Sitra zranil 32 civilistů. Jsou mezi nimi čtyři případy těžce zraněných, včetně dětí, které vyžadovaly operaci,“ uvedlo ministerstvo.
Sedmnáctiletá dívka utrpěla vážná zranění hlavy a očí, dvě děti ve věku sedmi a osmi let utrpěla těžká poranění dolních končetin, dodalo ministerstvo s tím, že nejmladší ze zraněných má dva měsíce.
Blízkovýchodní země čelí íránským útokům poté, co na konci února Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň. Teherán tvrdí, že v odvetě napadá americké základny na Blízkém východě, které jsou využívány k útokům na jeho území.