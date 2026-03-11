Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.
Šéfka Komise se v projevu před europoslanci ve Štrasburku vyjádřila i k některým výzvám zrušit systém emisních povolenek ETS. Bez tohoto systému by EU byla ještě zranitelnější a závislejší, uvedla von der Leyenová. Unie systém emisních povolenek potřebuje, je ale třeba ho modernizovat, dodala.
„Díky krokům, které jsme v posledních letech podnikli, je dnes Evropa mnohem méně vystavena závislosti na dovozu fosilních paliv. To však neznamená, že jsme imunní vůči cenovým šokům, energetické trhy jsou globální,“ uvedla von der Leyenová s tím, že narušení dodávek v oblasti Perského zálivu ovlivňuje ceny po celém světě.
Konkrétně zmínila, že od začátku konfliktu vzrostly ceny plynu o 50 procent a ceny ropy o 27 procent. „Když to převedeme na eura, pouhých deset dní války už stálo evropské daňové poplatníky o tři miliardy eur více na dovozu fosilních paliv. To je cena naší závislosti v energetické oblasti,“ řekla šéfka EK europoslancům.
EU má obnovitelné zdroje a jadernou energii
Von der Leyenová zdůraznila, že EU má zdroje energie, které pocházejí z Evropy, jde o obnovitelné zdroje a jadernou energii. Jejich ceny přitom zůstaly během posledních deseti dnů stejné. „Přesto někteří v současné krizi tvrdí, že bychom měli opustit naši dlouhodobou strategii, a dokonce se vrátit k ruským fosilním palivům. To by byla strategická chyba. Učinilo by nás to závislejšími, zranitelnějšími a slabšími,“ dodala von der Leyenová. Unie podle ní musí být v provádění své dlouhodobé strategie pragmatičtější a chytřejší, směr, kterým jde, je ale správný.
K systému emisních povolenek EU ETS má dlouhodobě výhrady český premiér Andrej Babiš (ANO). Tvrdí, že povolenky se staly předmětem spekulací a Unie kvůli nim ztrácí konkurenceschopnost vůči jiným regionům, Česko na nich navíc podle něho tratí.
Systém ETS 1, který funguje od roku 2005 a vztahuje se na energetiku, průmysl a letectví, Babiš neodmítá v plném rozsahu, ale požaduje jeho zásadní reformu. Systém ETS 2, který má od roku 2028 rozšířit povolenky na silniční dopravu a vytápění budov, česká vláda odmítá úplně.